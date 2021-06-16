Настя Ивлеева засветила синяк на своём лице

Блогерша вновь выехала в Питер, оставив молодого мужа дома одного.

Фото: Анастасия Ивлеева

Совсем недавно поклонники пары Элджея и Ивлеевой обсуждали расставание артистов. Анастасия даже на время уезжала жить в Санкт-Петербург к родителям, но вернулась. Фанаты обрадовались, что у молодых супругов стало всё налаживаться. Ведь долгое время в разладе подозревали близкую подругу блогерши Юлию Коваль. Фанаты организовали настоящую травлю для подружки из «Орла и Решки», но Настя опровергла причастность девушки к ссоре. Затем Элджей и Настя пришли вместе на премию МУЗ-ТВ, а позже Алексея Узенюка поймали в алкогольном опьянении за рулём своего спорткара. Жена поддержала мужа публично в соцсети за проступок.

Ивлеева засветила синяк на лице, vladtime.ru

Но сегодня Настя опять огорошила фолловеров, выпустив сторис, где отчётливо виден синяк на левой скуле от удара. Откуда у красивой молодой девушки синяк на лице — доподлинно неизвестно. Но подписчики уже успели прозвать Элджея новым абьюзером шоу-бизнеса. К тому же, в последнее время Алексея часто ловили на скандалах с разными формами опьянения. Подозревают, что Узенюк так и не смог слезть с запрещенных веществ, а Ивлеева мечтает о стабильной и крепкой семье. В прямом эфире Ивлеева сообщила, что сейчас с подругой отправляется в Питер на Гелике. В сторис она опубликовала сборы огромного чемодана вещей с собой.

Ивлеева отправилась в Питер на машине, vladtime.ru

Настя призналась, что не довольна своим внешним видом сейчас и готова сесть на диету, вновь вернуться к спорту.

«Мне нужно похудеть на пару килограмм и ещё больше подкачать [ягодицы]», — сказала в эфире Ивлеева.

По дороге в Питер у Ивлеевой закончился бензин в автомобиле. Настя не стала звонить мужу и просить о помощи, а обратилась к дальнобойщикам, которые смогли помочь девушке.

По прибытию в культурную столицу, она написала в своём Инстаграм:

«Приняла решение отвлечься от всех и всего! Недоступна по рабочим вопросам до 18.06.2021».

Похоже, девушке и правда есть, что переосмыслить в своей жизни и взять паузу.

Оксана Рубанская