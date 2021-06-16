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Настя Ивлеева засветила синяк на своём лице

Ср 16 июня 2021, 10:24:25

Блогерша вновь выехала в Питер, оставив молодого мужа дома одного.

Анастасия Ивлеева
Фото: Анастасия Ивлеева

 

Совсем недавно поклонники пары Элджея и Ивлеевой обсуждали расставание артистов. Анастасия даже на время уезжала жить в Санкт-Петербург к родителям, но вернулась. Фанаты обрадовались, что у молодых супругов стало всё налаживаться. Ведь долгое время в разладе подозревали близкую подругу блогерши Юлию Коваль. Фанаты организовали настоящую травлю для подружки из «Орла и Решки», но Настя опровергла причастность девушки к ссоре. Затем Элджей и Настя пришли вместе на премию МУЗ-ТВ, а позже Алексея Узенюка поймали в алкогольном опьянении за рулём своего спорткара. Жена поддержала мужа публично в соцсети за проступок.

Ивлеева засветила синяк на лице
Ивлеева засветила синяк на лице, vladtime.ru

 

Но сегодня Настя опять огорошила фолловеров, выпустив сторис, где отчётливо виден синяк на левой скуле от удара. Откуда у красивой молодой девушки синяк на лице — доподлинно неизвестно. Но подписчики уже успели прозвать Элджея новым абьюзером шоу-бизнеса. К тому же, в последнее время Алексея часто ловили на скандалах с разными формами опьянения. Подозревают, что Узенюк так и не смог слезть с запрещенных веществ, а Ивлеева мечтает о стабильной и крепкой семье. В прямом эфире Ивлеева сообщила, что сейчас с подругой отправляется в Питер на Гелике. В сторис она опубликовала сборы огромного чемодана вещей с собой.

Ивлеева отправилась в Питер на машине
Ивлеева отправилась в Питер на машине, vladtime.ru

 

Настя призналась, что не довольна своим внешним видом сейчас и готова сесть на диету, вновь вернуться к спорту.

«Мне нужно похудеть на пару килограмм и ещё больше подкачать [ягодицы]», — сказала в эфире Ивлеева.

По дороге в Питер у Ивлеевой закончился бензин в автомобиле. Настя не стала звонить мужу и просить о помощи, а обратилась к дальнобойщикам, которые смогли помочь девушке.

По прибытию в культурную столицу, она написала в своём Инстаграм:

«Приняла решение отвлечься от всех и всего! Недоступна по рабочим вопросам до 18.06.2021».

Похоже, девушке и правда есть, что переосмыслить в своей жизни и взять паузу.


Оксана Рубанская

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