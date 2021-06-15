Харламов высмеял участников шоу «Музыкалити» Карнавал и Долину в новом выпуске

Гарик Харламов в свойственной ему манере пошутил над артистами, устроившими перепалку в одном из выпусков «Музыкалити». Если эта программа стала самой скандальной, то в выпуске с Харламовым гости не могли удержаться в руках от приступов смеха.

Гарик Харламов в шоу Музыкалити, YouTube.ru

Музыкалити — увлекательное ютуб-шоу с ведущим Максимом Галкиным, принадлежащее лейблу Gazgolder. Суть шоу — столкнуть лбами двух популярных артистов из разных поколений, организовать дискуссию на музыкальную тему между яркими представителями «бумеров» и «зуммеров». В самом смешном выпуске шоу слушали новинки музыки 2021 и рассказывали увлекательные истории юморист Игорь Харламов вместе с тюменским рэпером OG Buda.

Что интересного случилось в программе

Во время выпуска представители двух поколений отчаянно дискутировали друг с другом, защищая свои идеалы и разбирая тенденции индустрии. Часть программы проходила в формате другого шоу от Gazgolder «Вопрос ребром». Это один из интереснейших разделов «Музыкалити», поскольку в нем участники нередко выдают эксклюзивную информацию о себе. Например, отсюда зрители узнали, чем занимается брат Моргенштерна.

Первым по-настоящему скандальным выпуском «Музыкалити» можно назвать тот, где встретились Лариса Долина и Тик-токерша Валя Карнавал. Лариса обвинила музыкального блогера в отсутствии вокальных данных, Валя назвала Долину старомодной и сказала, что не обязательно иметь профессиональное образование, чтобы обрести своих слушателей.

Юморист Гарик Харламов, появившийся в одном из последующих выпусков, не оставил без внимания скандал в «Музыкалити». Он пришел на съемки программы с шуточной песней. Песня была исполнена в пародийном стиле в популярном образе Эдуарда Сурового. Больше остальных от «Эдуарда» досталось заслуженной Ларисе Долиной. Ее автор в шуточной манере раскритиковал за претензии к Вале Карнавал. («Карнавал говорила Долиной: „Ну что ты? А Долина в ответ: ‚Пой в ноты‘…).

Сам Харламов поразил на шоу не столько песнями или познаниями в современной музыке, сколько откровенными признаниями. Он рассказал о ‚режиме непрекращающихся вечеринок‘ и увлечением девушками по вызову до брака с Кристиной Асмус.

Оппонентом Гарика стал сибирский хип-хопер OG Buda. В свою очередь, он рассказал о своем периоде разгульной жизни, поделился ругательствами на узбекском языке и позволил себе пошутить над музыкальными вкусами Максима Галкина.

“Музыкалити» — интересное, в меру провокационное шоу, выполненное в духе лейбла «Газгольдер». Программа привлекает своей идеей, динамичностью, хорошо прописанным сценарием. Это более смелое и менее цензурированное шоу, чем любой продукт классического телевизионного вещания. Иногда гости бывают излишне откровенными, но зрительский интерес к программе от этого только растет.

Оксана Рубанская