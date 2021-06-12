«Я так не хочу ссориться»: Тендерлибае призналась, почему боится удалять подписки

Тиктокерша рассказала, что ей плевать на жизнь многих фолловеров.

Фото: Тиктокерша Тендерлибае. Источник: Владтайм

Стримерша в маске Тендерлибае разоткровенничалась с фанатами, что не может удалить из подписок безразличных ей людей. Блогерше приходится «молиться», чтобы человек не был подписан на неё в ответ.

«Знаете, когда я хочу отписаться от кого-то в Instagram, просто потому что мне н*****ь на этого человека и на его жизнь. Просто не интересно за ним наблюдать. И я, прежде чем отписаться, обязательно захожу посмотреть, подписан ли этот человек на меня. Я так не хочу ссориться. Но, чёрт возьми. Мне плевать на твою жизнь и я не знаю, как отписаться, чтобы ты не обижался. И я прям молюсь, чтобы этот человек не был подписан на меня. Я захожу — и он подписан на меня. И это так отстойно», — призналась Амина.

Фото: Тендерлибае прячет нос после операции. Источник: Владтайм

Тендерлибае поддержала в высказываниях другая тиктокерша — Лера Изумруд. Фанаты подключились к обсуждению и напомнили стримерше, как можно незаметно «чистить» подписки. По всей видимости, Амина дорожит своей репутацией и не желает попадать в малейшие скандалы.

Фото: Амина Тендерлибае в Тик Ток. Источник: Владтайм

Напомним, Тендерлибае прославилась в Сети необычным образом в маске. Девушка комплексовала из-за носа, на котором сделала недавно ринопластику. Но подписчики новый нос стримерши не увидели: она прячет его ладонью, стикерами и привычными повязками.

Ангелина Каминская