«Я так не хочу ссориться»: Тендерлибае призналась, почему боится удалять подписки

Тиктокерша рассказала, что ей плевать на жизнь многих фолловеров.
Стримерша в маске Тендерлибае разоткровенничалась с фанатами, что не может удалить из подписок безразличных ей людей. Блогерше приходится «молиться», чтобы человек не был подписан на неё в ответ.
Тендерлибае поддержала в высказываниях другая тиктокерша — Лера Изумруд. Фанаты подключились к обсуждению и напомнили стримерше, как можно незаметно «чистить» подписки. По всей видимости, Амина дорожит своей репутацией и не желает попадать в малейшие скандалы.
Напомним, Тендерлибае прославилась в Сети необычным образом в маске. Девушка комплексовала из-за носа, на котором сделала недавно ринопластику. Но подписчики новый нос стримерши не увидели: она прячет его ладонью, стикерами и привычными повязками.