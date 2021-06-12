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Дина Саева срезала длинные волосы после Африки: подписчики расстроились

Сб 12 июня 2021, 15:54:34

Теперь блондинка ходит с кардинально коротким каре.

Фото: Дина Саева с длинными волосами. Источник: Владтайм

 

Недавно блогерша Дина Саева посетила Африку, где воплотила мечту детства — накормить бедных. После путешествия девушка предстала перед подписчиками в новом образе.

Саева любит экспериментировать со внешностью. Не так давно тиктокерша нарастила себе клыки, тем самым задала тренд на «вампирьи» зубы среди молодёжи. Помимо этого Дина экспериментирует с цветом волос: от натуральных оттенков до окрашивания в ярко-кислотные цвета. В последнее время блогерша носила длинные косы, с которыми засветилась в новом клипе Беллы Порч.

На видео девушки заметно, что в Африке она была еще с длинными волосами до пояса. Но в новых видео Дина вновь предстала перед подписчиками в новом образе с коротким каре. На последнем ролике длина кардинально уменьшилась. Подписчики расстроились преображению тиктокерши:

«Тебе длинные волосы больше подходили», «Дина, где красивые волосы?», «Зачем постригла свои волосы?», — пишут фанаты в Тик Ток.
Фото: Тиктокерша Дина Саева с каре. Источник: Владтайм

 

Некоторые последователи похвалили Дину за смелость и новинку в образе. Они отметили, что с новой причёской тиктокерша выглядит свежо, хоть и визуально старше.

Напомним, что ранее Дина Саева сняла ролик с другими тиктокерами, в котором рассказала о депрессии и семейных трагедиях. В 2019-м году блогерша пропустила похороны отца из-за важного мероприятия. Звезда Сети периодически попадает в рехаб, удаляет страницы в соцсетях и подолгу не выходит на связь.


Ангелина Каминская

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