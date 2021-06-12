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«Уехали вместе»: В Сети рассказали об отдыхе мужа Бородиной с молодой девушкой в клубе

Сб 12 июня 2021, 11:53:51

Курбан и Ксения официально не подтверждают развод, но поклонники уверены в их разрыве.

Ксения Бородина подогревают слухи о разводе. Коллаж: vladtime.ru
Ксения Бородина подогревают слухи о разводе. Коллаж: vladtime.ru

 

2021 год стал переломным для пары Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Телеведущая всегда делилась советами об отношениях, но сейчас у самой девушки в личной жизни не всё гладко. Последние несколько месяцев активно обсуждается развод звёздной пары. Сейчас этому нашлось подтверждение — в Сети рассказали об отдыхе мужа Бородиной с молодой девушкой в клубе.

Инсайдер сообщил о возможном романе Омарова с молодой девушкой. Фото: Telegram-канал «Светские хроники»
Инсайдер сообщил о возможном романе Омарова с молодой девушкой. Фото: Telegram-канал «Светские хроники»

 

Telegram-канал «Светские хроники» опубликовал скриншот, на котором анонимный пользователь рассказывает, что 11 июня ночью Омаров проводил время с неизвестной девушкой в клубе. По словам инсайдера, имеется видео, подтверждающее правдивость слов. Опубликовать его готовы за 15000 рублей. К слову, видео пока не было опубликовано. Учитывая то, как Ксения пытается сохранить образ идеальной семьи, неудивительно, если запись действительно существует, но не попадёт в Сеть. Неизвестный добавляет:

«Они уехали вместе»
Бородина с мужем. Фото: Instagram @borodylia
Бородина с мужем. Фото: Instagram @borodylia

 

Помимо этого, Бородину инсайдеры заметили в ресторане «Лаки Изакая» в компании двух девушек и парней, похожих по типажу на Курбана. Об этом сообщил Telegram-канал YOBAJUR. Бородина говорит, что пока не готова говорить на тему развода и предпочитает избегать комментариев. Мужчина призывает жену рассказать правду. Быть может, развод действительно состоялся, но телеведущая боится испортить репутацию и оказаться «брошенкой» в глазах хейтеров, признавшись в этом. Стоит отметить — знакомые Ксении поддерживают её всеми силами.

Бородина отдыхает с другими парнями по мнению пользователей. Фото: Telegram-канал YOBAJUR
Бородина отдыхает с другими парнями по мнению пользователей. Фото: Telegram-канал YOBAJUR

 

Поклонники пары надеются, что слухи - только слухи, либо же хайп самих звёзд. Хочется верить, что это действительно так, и Омаров с Бородиной смогут сохранить семейное счастье.


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