«Это был глупый протест»: Комик Сергей Детков рассказал о своём отношении к шоу «ЧБД»

Юморист не жалеет, что покинул программу и посвятил время себе.

Комик Детков вернулся в Москву после полугода жизни в Киеве. Коллаж: vladtime.ru

Стендап-комик Сергей Детков ушёл из шоу «Что было дальше?» в 2020-м году. После того, как юморист покинул программу, он уехал в Киев на шесть месяцев. Не так давно мужчина вернулся в Москву и дал интервью Славе Комиссаренко на его YouTube-канале, где рассказал о своём отношении к шоу «ЧБД».

«Это был глупый протест», — заключил Сергей об участии в «Что было дальше?»

Детков считает, что съёмки в шоу были протестом всем окружающим и самому себе. По его словам, ему практически никогда не было приятно участвовать в «ЧБД». К самой программе Сергей относится положительно, но возвращаться не хочет. Молодой человек до сих пор полностью не пришёл в себя после ухода из «Что было дальше?» и находится в подвешенном состоянии. Юморист объяснил, что всегда мечтал быть независимым юмористом, а передача вымотала его морально.

Сергей Детков в подкасте Славы Комиссаренко. Коллаж: vladtime.ru

Сергей всё меньше хотел выступать и заниматься стендапом. В определённый момент он начал верить в образ, созданный шоу, и потерял себя. Из-за депрессивного настроения и увлечением запрещёнными веществами Детков решил, что больше не может участвовать в «ЧБД» и сообщил об этом коллегам. Другие участники его поняли и отпустили без лишней драмы. Между тем, стендапер подчеркнул — он очень обрадовался, когда изначально его позвали на шоу и ему нравился своеобразный протест.

Участники «Что было дальше?». Фото: Instagram @sergii_detkov

За время отсутствия комик выступил в Киеве лишь один раз, отнесясь к этому несерьезно. В данный момент экс-участник «Что было дальше?» планирует выступления и меняет подачу шуток.

Напомним, в апреле посетил «ЧБД» Воля. Павел справился с натиском участников и заявил, что им еще долго расти до его уровня в юморе. А комик Алексей Смирнов вовсе изъявил, чтобы рано или поздно бы «ЧБД» закрыли из-за продюсеров. Возможно, Деткова тоже не устраивала политика руководства, поэтому он ушел раньше, чем шоу перестало существовать.