«Да мне по…»: Клава Кока отказала плачущим детям в фотографии

Блогер Anton S рассказал о произошедшем на Youtube-канале.

Клава Кока получили премию «Муз ТВ 2021» за лучшую коллаборацию Фото: Instagram @klavacoca

Катя Кляйн руководитель детского центра «Территория» привезла подопечных на конкурс «Битва хоров», где они исполняли песню Клавы Коки. Девушка попросила певицу выйти из гримёрной на 10 минут, чтобы сделать фото с ребятами.

Звезда Black Star ответила броско:

«Да мне по… Сейчас все поют мои песни», — заявила Клава.

Инцидент произошёл в День защиты детей. Катя Кляйн при просьбе уточнила, что дети приехали из Питера на один день, обожают певицу всем сердцем и мечтают о фото с ней. Тогда Кока была свободна — до концерта оставался час. Что сподвигло артистку пройти мимо плачущих детей — неизвестно.

Пользователи сети посчитали поступок певицы позорным. Они уверены, что Кока зазналась. Клава Кока, по мнению Антона S, это продюсерский проект, ничего от себя, звезда, которую просто «выдули» из мыльного пузырика.

Сейчас певица возглавляет чарты новинки музыки 2021, получает престижные музыкальные премии и транслируется на всех радиостанциях. Поклонники творчества Коки считают, что свалившаяся на неё популярность не даёт права так обходиться со слушателями.

Некоторые пользователи Youtube отметили, что Клава могла быть в плохом настроении из-за личных проблем, о которых говорить не принято. У неё мог элементарно болеть живот, что поспособствовало отказу в фотографии детям. Сама певица никак не прокомментировала обвинение, предпочитая молчать в ответ на хейт.

Ольга Добротворская