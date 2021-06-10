«Хорошая работа, Олег»: Инстасамка показала живот, сообщив о беременности

Дарья Зотеева подписала новое видео, прикрепив эмоджи с беременной. Певица показала «2 полоски» на тесте, чтобы доказать правдивость события.
Скандальная рэперша Инстасамка пообещала сделать УЗИ-снимки, когда количество подписчиков в Тик Ток достигнет 10 млн. Подписчики подозревают, что девушка придумала эту историю для хайпа. История беременности началась с того, что Инстасамка решилась на липофиллинг ягодиц. Для этого девушка налегала на жирную пищу и сладости. Впоследствии певица набрала вес и начала разыгрывать своего мужа, Олега Манекена в том, что она носит под сердцем ребёнка. Позже в Тик Ток Инстасамка выложила видео с тестами, в котором спросила совет у подписчиков:
Позже пользователи раскритиковали рэпершу, уличив в обмане. Некоторые предположили, что она показала тест не на беременность, а коронавирус. Зотеева показала упаковку своих тестов, якобы подтвердив правдивость слов. Но наблюдательные фолловеры отзеркалили изображение видео, где стало заметно, что тест-полоски подходят для определения овуляции.
Это не остановило Инстасамку, которая и дальше показывала интересное положение. Она демонстративно отказалась от алкоголя и задумалась над тем, что теперь операция по увеличению ягодиц ей противопоказана. Также Даша позвонила на глазах у фолловеров маме и сообщила о беременности.
Позже Инстасамка показала живот снова во время танцев, подписав видео: «Хорошая работа, Олег» и прикрепила эмоджи с беременной. Ждёт ли на самом деле Зотеева ребёнка или история придумана для хайпа, фанаты узнают позже.