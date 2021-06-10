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«Хорошая работа, Олег»: Инстасамка показала живот, сообщив о беременности

Чт 10 июня 2021, 08:20:54

Дарья Зотеева подписала новое видео, прикрепив эмоджи с беременной. Певица показала «2 полоски» на тесте, чтобы доказать правдивость события.

Фото: Инстасамка сообщила о беременности в Тик Ток. Источник: Владтайм

 

Скандальная рэперша Инстасамка пообещала сделать УЗИ-снимки, когда количество подписчиков в Тик Ток достигнет 10 млн. Подписчики подозревают, что девушка придумала эту историю для хайпа. История беременности началась с того, что Инстасамка решилась на липофиллинг ягодиц. Для этого девушка налегала на жирную пищу и сладости. Впоследствии певица набрала вес и начала разыгрывать своего мужа, Олега Манекена в том, что она носит под сердцем ребёнка. Позже в Тик Ток Инстасамка выложила видео с тестами, в котором спросила совет у подписчиков:

«Если серьезно, хотела посоветоваться. Как назовём?», — пишет Даша.

Позже пользователи раскритиковали рэпершу, уличив в обмане. Некоторые предположили, что она показала тест не на беременность, а коронавирус. Зотеева показала упаковку своих тестов, якобы подтвердив правдивость слов. Но наблюдательные фолловеры отзеркалили изображение видео, где стало заметно, что тест-полоски подходят для определения овуляции.

Фото: Инстасамка (Дарья Зотеева) сообщила о том, что беременна от Олега Манекена. Источник: Владтайм

 

Это не остановило Инстасамку, которая и дальше показывала интересное положение. Она демонстративно отказалась от алкоголя и задумалась над тем, что теперь операция по увеличению ягодиц ей противопоказана. Также Даша позвонила на глазах у фолловеров маме и сообщила о беременности.

«Вы так не верите этим пяти тестам, как будто я когда-то в своей жизни вам врала. Когда у меня будет 10 млн в Тик Токе, я схожу на УЗИ, сделаю снимки и выложу их сюда. Мы с малышом очень огорчены тем, что вы нам не верите», — ответила Инстасамка подписчикам.

Позже Инстасамка показала живот снова во время танцев, подписав видео: «Хорошая работа, Олег» и прикрепила эмоджи с беременной. Ждёт ли на самом деле Зотеева ребёнка или история придумана для хайпа, фанаты узнают позже.


Ангелина Каминская

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