Сюжеты:

Решетова покинула квартиру Тимати Сын Маликова Марк от суррогатной мамы: кто родил, фото, возраст Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на концерте «Песни России» «У знакомого забрали обувь»: Дина Саева рассказала о поездке в Центральноафриканскую республику Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева Настя Ивлеева съехала от Элджея после слухов о разводе Екатерина Варнава и Александр Молочников заявили, что они просто друзья Юлия Коваль призналась, сколько поменяла мужчин в «Орле и Решке» Решетова показала обручальное кольцо после отдыха с Тимати Настя Ивлеева проигнорировала новую песню мужа Элджея Джиган с семьёй попали в шторм в открытом океане на Мальдивах Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros
Главная страница | Шоу-Бизнес | Решетова покинула квартиру Тимати

Решетова покинула квартиру Тимати

Пт 4 июня 2021, 15:12:26

Модель засветила интерьер новой квартиры в центре Москвы.

Тимати и Анастасия Решетова Фотоколлаж: Владтайм
Тимати и Анастасия Решетова Фотоколлаж: Владтайм

 

Анастасия поставила жирную точку в скандальном расставании с Тимуром. Девушка опубликовала клип, где растоптала красную розу и взорвала Тимати. Отъезд из квартиры бывшего мужа также можно считать концом. Модель купила собственную апартаменты, чтобы ничто не связывала ее с «Холостяком».

Утром 4 июня Решетова поделилась видео с сыном Ратмиром, где видна незнакомая кухня. Интерьер помещения не совпадает с привычным. Ранее девушка рассказывала поклонникам, что планирует съезжать. В своей песне Настя поёт «сколько ночей я плакала» — видимо, ей крайне тяжело даётся жить с воспоминаниями о Юнусове. Все жёны Тимати имеют непростую судьбу.

Сын Решетовой и Тимати Ратмир обживается в новой квартире Фотоколлаж: Владтайм

 

Шоу «Холостяк» с Тимати стало шоком для модели. Девушка не ожидала, что её бывший супруг станет искать ей замену так скоро. Решетовой в этой ситуации больше всего жалко сына — Ратмир вырастит и посмотрит на поступки отца.

Анастасия рассказывала, что у неё есть молодой человек. Поклонники уверены, что он мусульманин, ведь совсем недавно Решетова приняла ислам. Девушка публикует фото на фоне мечети, одевается в мусульманскую одежду и празднует Рамадан.

После переезда Анастасии из квартиры Тимати окончательно ясно, что пара не планирует воссоединения. Некоторые фолловеры считают, что шоу «Холостяк» и развод Насти с Тимуром — запланированная акция ради привлечения внимания.


Ольга Добротворская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Сын Маликова Марк от суррогатной мамы: кто родил, фото, возраст
Сын Маликова Марк от суррогатной мамы: кто родил, фото, возраст

История появления на свет единственного сына композитора.

Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на концерте «Песни России»
Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на концерте «Песни России»

Теперь фанаты спокойны, зная, что любимая пара избежала окончательного разрыва.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости