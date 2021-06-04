Решетова покинула квартиру Тимати

Модель засветила интерьер новой квартиры в центре Москвы.

Тимати и Анастасия Решетова Фотоколлаж: Владтайм

Анастасия поставила жирную точку в скандальном расставании с Тимуром. Девушка опубликовала клип, где растоптала красную розу и взорвала Тимати. Отъезд из квартиры бывшего мужа также можно считать концом. Модель купила собственную апартаменты, чтобы ничто не связывала ее с «Холостяком».

Утром 4 июня Решетова поделилась видео с сыном Ратмиром, где видна незнакомая кухня. Интерьер помещения не совпадает с привычным. Ранее девушка рассказывала поклонникам, что планирует съезжать. В своей песне Настя поёт «сколько ночей я плакала» — видимо, ей крайне тяжело даётся жить с воспоминаниями о Юнусове. Все жёны Тимати имеют непростую судьбу.

Сын Решетовой и Тимати Ратмир обживается в новой квартире Фотоколлаж: Владтайм

Шоу «Холостяк» с Тимати стало шоком для модели. Девушка не ожидала, что её бывший супруг станет искать ей замену так скоро. Решетовой в этой ситуации больше всего жалко сына — Ратмир вырастит и посмотрит на поступки отца.

Анастасия рассказывала, что у неё есть молодой человек. Поклонники уверены, что он мусульманин, ведь совсем недавно Решетова приняла ислам. Девушка публикует фото на фоне мечети, одевается в мусульманскую одежду и празднует Рамадан.

После переезда Анастасии из квартиры Тимати окончательно ясно, что пара не планирует воссоединения. Некоторые фолловеры считают, что шоу «Холостяк» и развод Насти с Тимуром — запланированная акция ради привлечения внимания.

Ольга Добротворская