«У знакомого забрали обувь»: Дина Саева рассказала о поездке в Центральноафриканскую республику

Дина Саева посетила Центральноафриканскую Республику, чтобы реализовать мечту детства. Как призналась сама тиктокерша, ей необходим визит в эту бедную страну, чтобы накормить детей рисом.
Благотворительность и помощь нуждающимся — главные мотивы приезда. Путешествие Дины и ее друзей не проходит гладко и постоянно сопровождается какими-то трудностями. Сразу после прибытия у её знакомого забрали обувь, объяснив это подозрительностью ботинок. На видео, выложенное в сеть, запечатлён молодой человек, который ходит по асфальту в одних носках:
На этом недоразумения не закончились, так как Дина Саева осталась без своего багажа. Королеву ТикТок не огорчило это происшествие, о чем сообщила многочисленным подписчикам:
В багаже, пропашем в аэропорту, была аптечка, запасная одежда, зарядки для телефона, конфеты, мячи, привезённые в подарок. Из видео понятно, что условия проживания в ЦАР для тиктокерши непривычны.
Она показывает свой скромный ужин, пустой холодильник и пишет, что вечером автоматически выключается электричество. Через пару дней нахождения в ЦАР вещи всё-таки нашлись и их вернули хозяйке, из-за чего последняя неимоверно счастлива. В сторис Инстаграм девушка выложила ролик, где приносят чемодан и прокомментировала:
По ролику понятно, что она довольна происходящим, несмотря на все неудобства и некомфортные бытовые условия. Кроме того, из-за перебоев со светом пропадает возможность заряжать устройства, и об этом было сторис:
Звезда поделилась эмоциями с фолловерами в сториз о том, что сейчас самый счастливый период в жизни. Пообещала новый контент с тиктокерами.
Она так вдохновилась выбранной миссией и путешествием, что показала слезы радости фанатам. Тиктокеры не часто делают ставку на помощь и благотворительность. Их главная фишка — легкий, развлекательный контент. Дина доказала, что способна не просто путешествовать для собственного удовлетворения, но и с определённой целью. Она рада помогать людям, несмотря на риски поездки и все мелкие неприятности, которые случаются в африканском государстве. Вчера она вернулась в Москву и рассказала, что построила в ЦАР колодец в память о своём отце, а так же начала оформление документов для удочерения местной девочки.