«У знакомого забрали обувь»: Дина Саева рассказала о поездке в Центральноафриканскую республику

Дина Саева посетила Центральноафриканскую Республику, чтобы реализовать мечту детства. Как призналась сама тиктокерша, ей необходим визит в эту бедную страну, чтобы накормить детей рисом.

Благотворительность и помощь нуждающимся — главные мотивы приезда. Путешествие Дины и ее друзей не проходит гладко и постоянно сопровождается какими-то трудностями. Сразу после прибытия у её знакомого забрали обувь, объяснив это подозрительностью ботинок. На видео, выложенное в сеть, запечатлён молодой человек, который ходит по асфальту в одних носках:

«Местные утверждают, что если работнику аэропорта понравится вещь, он может её забрать под предлогом».

На этом недоразумения не закончились, так как Дина Саева осталась без своего багажа. Королеву ТикТок не огорчило это происшествие, о чем сообщила многочисленным подписчикам:

«Грустно ли мне? Ни капли! Это своего рода пожертвование. Впереди меня ждут дни, которые помогут посмотреть на жизнь с другого ракурса».

В багаже, пропашем в аэропорту, была аптечка, запасная одежда, зарядки для телефона, конфеты, мячи, привезённые в подарок. Из видео понятно, что условия проживания в ЦАР для тиктокерши непривычны.

Дина Саева кормит рисом местных детей, Instagam

Она показывает свой скромный ужин, пустой холодильник и пишет, что вечером автоматически выключается электричество. Через пару дней нахождения в ЦАР вещи всё-таки нашлись и их вернули хозяйке, из-за чего последняя неимоверно счастлива. В сторис Инстаграм девушка выложила ролик, где приносят чемодан и прокомментировала:

«Добро возвращается. Там очень много мячей, поэтому завтра мы поиграем с ребятами в футбол, а потом я их подарю».

По ролику понятно, что она довольна происходящим, несмотря на все неудобства и некомфортные бытовые условия. Кроме того, из-за перебоев со светом пропадает возможность заряжать устройства, и об этом было сторис:

«У нас, как и вчера, нет света, поэтому встречаемся завтра. Поставьте уведомление, чтобы не пропустить».

Звезда поделилась эмоциями с фолловерами в сториз о том, что сейчас самый счастливый период в жизни. Пообещала новый контент с тиктокерами.

Она так вдохновилась выбранной миссией и путешествием, что показала слезы радости фанатам. Тиктокеры не часто делают ставку на помощь и благотворительность. Их главная фишка — легкий, развлекательный контент. Дина доказала, что способна не просто путешествовать для собственного удовлетворения, но и с определённой целью. Она рада помогать людям, несмотря на риски поездки и все мелкие неприятности, которые случаются в африканском государстве. Вчера она вернулась в Москву и рассказала, что построила в ЦАР колодец в память о своём отце, а так же начала оформление документов для удочерения местной девочки.

Оксана Рубанская