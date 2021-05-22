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Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева

Сб 22 мая 2021, 11:20:25

В новом выпуске шоу Comedy Club певец сболтнул лишнего.

Дима Билан, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев Фотоколлаж: Владтайм

 

Ведущие проекта планировали высмеять поп-короля, но он выдал шутку понеприличней.

В свежем выпуске Comedy Club появились Киркоров и Марув. Всё внимание было приковано к Филиппу. Сначала юмористы обсуждали выгон поп-королём Марины Кравец из шоу «Маска». Затем тема рассуждений плавно перешла к «Евровидению-2021».

Павел Воля задал воп у Киркорова:

—Ты же на Евровидение везёшь какую-то молдавскую певицу?

—Как это какую?! Наталью Гордиенко, хорошая девочка! , — ответит музыкант.

—Мы тебе хотим сказать спасибо, что не трогаешь наших. — поклонился комик.

—Как это не трогаю? — рассмеялся Филипп. —Билана трогал, Лазарева трогал, — залился смехом Киркоров.

Киркоров шутит над Биланом и Лазаревым Фотоколлаж: Владтайм
Киркоров шутит над Биланом и Лазаревым Фотоколлаж: Владтайм

 

Шоу не избежало шуток про нетрадиционную ориентацию. Поп-король не унимался после игры слов с фамилией «Агеева».

«Как это геев не будет? А как без них?», — заключил музыкант.

Зрители и гости Comedy Club посмеялись на славу. На этом Киркоров захотел резко оборвать свой монолог. Павел Воля профессионально перевёл тему в другое русло.

Скорее всего, музыкант имел ввиду не прямое значение слова «трогал», а альтернативное. Он сопровождал Диму и Сергея на конкурс несколько лет назад. Билан принёс России победу, а Лазарев — заслуженную бронзу. Представлять Россию на «Евровидении-2021» поехала певица Манижа c наставником Аксютой. Дети Киркорова в этот раз не поехали на Евровидение с отцом.


Ольга Добротворская

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