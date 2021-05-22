Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева

В новом выпуске шоу Comedy Club певец сболтнул лишнего.
Ведущие проекта планировали высмеять поп-короля, но он выдал шутку понеприличней.
В свежем выпуске Comedy Club появились Киркоров и Марув. Всё внимание было приковано к Филиппу. Сначала юмористы обсуждали выгон поп-королём Марины Кравец из шоу «Маска». Затем тема рассуждений плавно перешла к «Евровидению-2021».
Павел Воля задал воп у Киркорова:
—Ты же на Евровидение везёшь какую-то молдавскую певицу?
—Как это какую?! Наталью Гордиенко, хорошая девочка! , — ответит музыкант.
—Мы тебе хотим сказать спасибо, что не трогаешь наших. — поклонился комик.
—Как это не трогаю? — рассмеялся Филипп. —Билана трогал, Лазарева трогал, — залился смехом Киркоров.
Шоу не избежало шуток про нетрадиционную ориентацию. Поп-король не унимался после игры слов с фамилией «Агеева».
«Как это геев не будет? А как без них?», — заключил музыкант.
Зрители и гости Comedy Club посмеялись на славу. На этом Киркоров захотел резко оборвать свой монолог. Павел Воля профессионально перевёл тему в другое русло.
Скорее всего, музыкант имел ввиду не прямое значение слова «трогал», а альтернативное. Он сопровождал Диму и Сергея на конкурс несколько лет назад. Билан принёс России победу, а Лазарев — заслуженную бронзу. Представлять Россию на «Евровидении-2021» поехала певица Манижа c наставником Аксютой. Дети Киркорова в этот раз не поехали на Евровидение с отцом.