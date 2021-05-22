Дина Саева нарастила вампирьи клыки

От редактора

Дина Саева нарастила вампирьи клыки

  Тиктокерша побывала на приёме у стоматолога и показала работу мастера после процедуры

Сюжеты:

Сын Маликова Марк от суррогатной мамы: кто родил, фото, возраст Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на концерте «Песни России» «У знакомого забрали обувь»: Дина Саева рассказала о поездке в Центральноафриканскую республику Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева Настя Ивлеева съехала от Элджея после слухов о разводе Екатерина Варнава и Александр Молочников заявили, что они просто друзья Юлия Коваль призналась, сколько поменяла мужчин в «Орле и Решке» Решетова показала обручальное кольцо после отдыха с Тимати Настя Ивлеева проигнорировала новую песню мужа Элджея Джиган с семьёй попали в шторм в открытом океане на Мальдивах Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros "Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям
Главная страница | Шоу-Бизнес | «Настоящая красавица»: Снимок певицы Марув без макияжа восхитил фолловеров

«Настоящая красавица»: Снимок певицы Марув без макияжа восхитил фолловеров

Сб 22 мая 2021, 08:49:07

Поклонники привыкли видеть Анну в боевом раскрасе.

Марув поразила красотой. Фото: Instagram @maruvofficial
Марув поразила красотой. Фото: Instagram @maruvofficial

 

Снимок певицы Марув без макияжа восхитил поклонников. Фотографией Анны Корсун поделилась в Stories Оксана Самойлова. Певица пришла в салон красоты жены Джигана, а та в свою очередь похвасталась этим в Instagram. Марув часто удивляет фанатов новыми раскованными нарядами. Её снимки с полным отсутствием мейкапа попадают в сеть довольно редко. Именно поэтому, когда девушка показала естественную красоту, фолловеры не смогли пройти мимо.

Певица Марув без макияжа. Фото: Instagram @gavrilovna.k
Певица Марув без макияжа. Фото: Instagram @gavrilovna.k

 

«Настоящая красавица», — пишут восторженные пользователи. Стоит отметить, что Анна и без тонны косметики выглядит уверенно и стильно. Однако меняется восприятие красавицы — естественный внешний вид придаёт Марув дружелюбности и она кажется более милой. В то время как в полном обмундировании певица предстаёт соблазнительной и недоступной.

Поклонники отметили, что Корсун отличается от многих звёзд, злоупотребляющих пластическими операциями и услугами косметолога. Певица выглядит натурально и это завораживает её аудиторию — многие уверены, что Маруф выглядит гораздо моложе без макияжа. Анна следит за питанием и фигурой, что позволяет ей сохранять свою красоту.

Филипп Киркоров и Марув на съемках клипа. Фото: Instagram @maruvofficial
Филипп Киркоров и Марув на съемках клипа. Фото: Instagram @maruvofficial

 

Напомним, недавно Филипп Киркоров и Маруф выпустили неоднозначный клип «Комильфо». Фанаты знаменитостей встретили его с теплотой, а хейтеры выразили недовольство в адрес дуэта. Тем временем, за две недели видео набрали более шести миллионов просмотров на YouTube.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева
Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева

В новом выпуске шоу Comedy Club певец сболтнул лишнего.

Настя Ивлеева проигнорировала новую песню мужа Элджея
Настя Ивлеева проигнорировала новую песню мужа Элджея

Анастасия подливает масло в огонь для слухов о разводе с рэпером.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости