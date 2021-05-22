«Настоящая красавица»: Снимок певицы Марув без макияжа восхитил фолловеров

Поклонники привыкли видеть Анну в боевом раскрасе.

Марув поразила красотой. Фото: Instagram @maruvofficial

Снимок певицы Марув без макияжа восхитил поклонников. Фотографией Анны Корсун поделилась в Stories Оксана Самойлова. Певица пришла в салон красоты жены Джигана, а та в свою очередь похвасталась этим в Instagram. Марув часто удивляет фанатов новыми раскованными нарядами. Её снимки с полным отсутствием мейкапа попадают в сеть довольно редко. Именно поэтому, когда девушка показала естественную красоту, фолловеры не смогли пройти мимо.

Певица Марув без макияжа. Фото: Instagram @gavrilovna.k

«Настоящая красавица», — пишут восторженные пользователи. Стоит отметить, что Анна и без тонны косметики выглядит уверенно и стильно. Однако меняется восприятие красавицы — естественный внешний вид придаёт Марув дружелюбности и она кажется более милой. В то время как в полном обмундировании певица предстаёт соблазнительной и недоступной.

Поклонники отметили, что Корсун отличается от многих звёзд, злоупотребляющих пластическими операциями и услугами косметолога. Певица выглядит натурально и это завораживает её аудиторию — многие уверены, что Маруф выглядит гораздо моложе без макияжа. Анна следит за питанием и фигурой, что позволяет ей сохранять свою красоту.

Филипп Киркоров и Марув на съемках клипа. Фото: Instagram @maruvofficial

По теме: Киркоров и Марув «Комильфо»: Премьера, детали клипа, отношения певицы с королём российской эстрады Дуэт получил множество оценок пользователей, но для некоторых смысл происходящего остается загадкой. Напомним, недавно Филипп Киркоров и Маруф выпустили неоднозначный клип «Комильфо». Фанаты знаменитостей встретили его с теплотой, а хейтеры выразили недовольство в адрес дуэта. Тем временем, за две недели видео набрали более шести миллионов просмотров на YouTube.