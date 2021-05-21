Настя Ивлеева съехала от Элджея после слухов о разводе

Блогерша проснулась в чужой квартире, пока муж был дома.

Анастасия Ивлеева и Элджей Фотоколлаж: Владтайм

Рэпер Элджей вернулся из Новосибирска и провёл день в одиночестве на фоне сплетен о расставании.

Поклонники, следящие за парой Элджея и Ивлеевой отметили, что в последних Stories блогерша появилась не у себя дома, а в неизвестной квартире. Рэпер вернулся из поездки и не встретился с женой. Общий дом в Подмосковье пара приобрела в 2019 году.

Анастасия ранее вернулась из путешествия со звёздными тиктокерами. Туда она сбежала после начавшихся обсуждений её личной жизни. Естественно, Элджей с женой не поехал. Стало быть, любящий супруг должен был встретить Настю из поездки? Правда куда хуже — девушка проснулась не дома.

Ивлеева проснулась в незнакомой квартире/Элджей с друзьями в совместном доме пары Фотоколлаж: Владтайм

Вот уже две недели пользователи сети обсуждают развод супружеской пары. Всё началось с того, что Ивлеева пропала из сети. Затем в ее Instagram-блоге начали появляться тоскливые фото. Девушку спрашивали об одном: «Как отношения с Элджеем?» Настя игнорировала нападки, но потом проинформировала фанатов:

«Сейчас такой период, что мне хочется побыть в себе. Не теряйте!»

Артистка изредка публиковала кадры чёрно-белого Питера и размышляла о жизни. В Telegram-канале YOBAJUR уже вовсю обсуждали причастность Юлии Коваль к расставанию супругов. Якобы Ивлеева застукала мужа с подругой за изменой и собрала вещи. Пока доказательств этому нет, а телеведущая Коваль «хайпует» на произошедшем. Ситуация добавила ей охватов в Instagram.

Самый известный сплетник Youtube поведал свою версию случившегося. Он считает, что Элджей стал слишком нищим для Ивлеевой.

«Когда девка тянет на себе абсолютно всё, а пацан просто красивый и, вроде как, известный, режется в PlayStation 24 часа в сутки», — обозначил ситуацию Anton S.

Блогер Anton S рассказывает о слухах про Ивлееву и Элджея Фото: Youtube

Правда, Настя Ивлеева является самым популярным блогером в российском Instagram. Девушка совместно с брендом Barbie запустила линейку лимитированной одежды, вложилась в рекламу чипсов и участвует во всех стоящих проектах. Элджей же, выпустив песню «Розовое вино» в 2017 году, не делал ничего стоящего. Моргенштерн забрал его место.

Сплетник Anton S рассказал, что Настя планирует оформить развод без шумихи, чтобы потом не делиться доходами с супругом. Блогер заверил, что информация, которую он даёт зрителю, очень редко не сбывается.

Как бы то ни было, преданные поклонники пары верят, что ни смогут помириться и сохранить отношения.

Ольга Добротворская