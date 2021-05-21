Екатерина Варнава и Александр Молочников заявили, что они просто друзья

Слухи о беременности пока остаются лишь домыслами поклонников. Многие поклонники юмористки Comedy Woman Екатерины Варнавы наслышаны о том, что она беременна от актёра и режиссёра Александра Молочникова.

Катя Варнава и Александр Молочников в интервью GQ, YouTube.ru

Фолловеры давно в курсе отношений между этими двумя селебрити, но вопрос о беременности Варнавы пока не подтвердился. В свежем интервью GQ Варнава и Молочников рассказали о своих взаимоотношениях.

По их словам, между Екатериной и Александром преобладают тесные творческие взаимоотношения: сейчас они трудятся над совместным кинопроектом, постоянно обмениваясь идеями. Фильм посвящён кризису в семейных отношениях, поэтому многие решили, что творческий союз постепенно перерастает в любовный. Это и породило слухи о беременности Варнавы от Молочникова и дальнейшей свадьбе.

Фанаты считают, что срок слишком маленький, чтобы догадаться об интересном положении любимицы по её внешности. Вместе с тем, многие отметили, что Катя стала выглядеть по-другому: изменился цвет лица, она немного поправилась, а также стала реже появляться на светских мероприятиях.

Сама Екатерина с присущей ей самоиронией пояснила: «Я просто люблю плотно пожрать!».

В интервью Екатерина заявила: «Когда мы снова встретимся, я уже буду глубоко беременной!».

Судя по поведению Кати, она явно иронизирует по поводу слухов о своей беременности и всерьёз о материнстве пока не помышляет.

С Молочниковым Варнава продолжает поддерживать отношения, однако сложно сказать, что они серьёзны и имеют долгосрочную перспективу. Как утверждает сама Екатерина, они с Александром просто друзья, и достаточно хорошо знают друг друга. В ток-шоу GQ Russia они отвечали на вопросы друг о друге, в том числе о родителях, разных моментах в детстве и творческой деятельности, о которых может знать только близкий человек.

Катя Варнава и слухи о беременности, vladtime.ru

О романтических отношениях ни Молочников, ни Варнава не говорят — возможно, скрывают или не хотят, чтобы их взаимоотношения стали достоянием общественности слишком рано. Во время беседы Александр задал вопрос Кате, почему в первый раз она пришла на это интервью не с ним, а с Дмитрием Хрусталевым. На что Варнава рассмеялась и намекнула, чтобы он не ревновал: «Он просто проходил мимо».

Напомним, что ранее о беременности Варнавы ходили слухи, ещё в отношениях с Мякиньковым, но домыслы не подтвердились, а известный иллюзионист Сафронов даже говорил о неудачном аборте девушки и бесплодии.

Оксана Рубанская