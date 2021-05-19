Юлия Коваль призналась, сколько поменяла мужчин в «Орле и Решке»

Юлия не считает случайные связи чем-то постыдным.

Фото: Юлия Коваль и Ян Гордиенко в «Орел и Решка». Источник: Владтайм

Юлия Коваль рассказала Полине Трубенковой, чем занималась во время съёмок «Орла и Решки». По словам ведущей, она с коллегой соревновалась в количестве половых партнёров из разных стран и городов. Блогерша призналась, что не состоит в отношениях после развода с отцом своего ребёнка, поэтому приветствует наличие любовников.

«Я занималась сексом с мужчинами в каждом городе. Сколько было выпусков Решки, столько у меня было новых мужчин. Это был принцип. Причём есть ведущий Орла и Решки, у которого ровно такой же принцип. Мы вот с ним вдвоём соревновались, у кого больше», — говорит Коваль.

Фото: Юлия Коваль рассказала о количестве мужчин во время «Орла и Решки». Источник: Владтайм

В «Бабских историях» подруга Насти Ивлеевой рассказала об отношениях с мужчинами в повседневной жизни. В один и тот же период у Юлии было девять партнёров, с которыми она поддерживала интимные отношения. Звезда Сети подчеркнула, что предпочитает эксперименты и имеет опыт утех «втроём».

Напомним, что Юлия Коваль участвовала в съёмках «Орла и Решки» два раза. В последнем сезоне из-за её кандидатуры разгорелся скандал среди пользователей Сети. Вместо дончанки зрители желали видеть Антона Птушкина в паре с Настей Ивлеевой.

Ангелина Каминская