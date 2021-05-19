Решетова показала обручальное кольцо после отдыха с Тимати

Правдивость шоу «Холостяк» под большим вопросом.

Анастасия Решетова и Тимати Фотоколлаж: Владтайм

Анастасия и Тимур расстались осенью 2020 года. Под финал проекта «Холостяк» с Тимати — Решетову сняли вместе за ужином. Ранее девушка обвиняла музыканта в абьюзе.

Друг Тимати Илья Винокуров опубликовал новое совместное фото бывших возлюбленных. Примечательно, что после совместного отдыха Решетова надела кольцо, которое ей подарил Тимати. Несмотря на шоу «Холостяк», Тимур и Настя, видимо, снова вместе. Телеведущая не имеет ничего общего с другом бывшего парня.

Решетова на праздновании Дня рождения друга Тимати Фото: Instagram @vinokurov_ilia

После скандального расставания модель не носила обручальное кольцо, но сейчас всё изменилось. В 2019 году Решетова хвасталась им в Stories.

Девушка уехала в Казахстан вместе с певицей Назимой. В Stories Анастасия будто бы специально показывает руки в камеру.

Решетова с кольцом в 2019-м/Решетова с кольцом сейчас Фотоколлаж: Владтайм

Еще пару дней назад модель выпустила интервью-исповедь, где рассказала о том, что отношения с Тимати были нездоровыми. Когда они расстались, девушка почувствовала свободу и новый подъем жизненных сил.

Поклонники еще до выпуска «Холостяка» на ТВ догадывались, что всё это — спланированная пиар-компания. Якобы Решетова и Тимати нарочно расстались ради проекта. Совместный ужин, отдых, а затем кольцо лишь доказываю их точку зрения.

В монологе Решетова плакала, рассказывая о разрушенном союзе. Больше всего ей было жаль сына Ратмира, который будет жить в неполной семье. Фолловеры поверили в искренность чувств телеведущей, но обручальное кольцо расставило все точки над i. Кроме того, ранее сообщалось, что ради некоего ухажера из Европы Решетова приняла ислам.

Ольга Добротворская