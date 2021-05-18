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«Ночью купили билет»: Невестка и сын Валерии слетали на отдых без новорождённой Селин

Вчера, 12:53

Арсений и Лиана провели время вдвоём на арабском курорте.

Фото: Валерия, Арсений и Лиана Шульгины. Источник: Владтайм

 

Младший Шульгин и его жена Лиана стали родителями в начале этого года. Уже в апреле новоиспечённые мама и папа отправились с новорождённой Селин и родителями Лианы в Арабские Эмираты. Недавно молодожёны решили отдохнуть наедине и оставили дочку с бабушкой.

В своём микроблоге Лиана Шульгина написала слова благодарности супругу, с которым слетала на три дня в ОАЭ:

«Как же я рада, что мы выбрались хотя бы на несколько дней. Как же здорово принимать такие спонтанные решения. Ночью купили билеты, вечером уже были в прекрасной, солнечной стране. Как же важно проводить время исключительно вдвоём. Решили постоянно так делать. Люблю тебя», — написала невестка Валерии.

В комментариях девушку поддержали как Арсений, так и сама Валерия:

«Лучшая жена», — ответил сын певицы.
Фото: Лиана Шульгина поблагодарила сына Валерии за отдых. Источник: Владтайм

 

Поклонники пары разделились на два лагеря. Первые похвалили жену Шульгина за отдых без ребёнка. Другие укололи Лиану в том, что родители должны путешествовать с наследниками. Невестка Валерии ответила на замечание:

«На три дня в 40+?»

Фанаты отдали должное бабушкам, которые нянчили Селин во время мини-отпуска Шульгиных. К слову, Валерия с радостью возится с внучкой, кормит девочку с бутылочки. Иосиф Пригожин отмечает, что с ней его жена становится счастливой.

Фото: реакция пользователей на поездку Шульгиных без дочери. Источник: Владтайм

 

Напомним, ранее Валерия высказалась насчёт взрослых детей, которые сидят на родительской шее и просят денег. Артистка отмечает, что так не поступает ни один её наследник и упомянула младшего — Арсения. Несмотря на юный возраст, парень сам обеспечивает семью, закрыл счёт за свадьбу. Младший Шульгин — владелец нескольких интернет-магазинов, ресторанов и проекта «Мясной практикум».


Ангелина Каминская

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