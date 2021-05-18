Дина Саева нарастила вампирьи клыки

От редактора

Дина Саева нарастила вампирьи клыки

  Тиктокерша побывала на приёме у стоматолога и показала работу мастера после процедуры

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Дина Саева нарастила вампирьи клыки

Вчера, 12:19

Тиктокерша побывала на приёме у стоматолога и показала работу мастера после процедуры.

Дина Саева в интервью у Собчак
Дина Саева в интервью у Собчак, YouTube.ru

 

Королева ТикТока Дина Саева стала выходить из затяжной депрессии и теперь ударилась в ребячество. Полчаса назад Сеньорита Саева похвасталась видео и снимками, где она лежит в кресле стоматолога с белоснежными и идеально ровными зубами. Во время манипуляции Саева старалась постоянно разговаривать на камеру, а её помощник снимал её в режиме онлайн. Через час после процедуры Дина Саева продемонстрировала своим подписчикам вампирьи клыки, которые нарастила. Идеальный прикус стал надоедать Дине и она решилась на эксперименты. Дина написала в своей соцсети: «На случай важных переговоров. Это временные клыки, буду ходить так, пока не надоест».

Дина Саева показала вампирьи клыки
Дина Саева показала вампирьи клыки, vladtime.ru

 

Не всем поклонникам пришлось по вкусу обновление её имиджа, но большинство отметили, что Дина стала чертовски привлекательна. Многие фолловеры отметили, что до этого тиктокерша нарастила волосы, которые спускаются ниже пояса. Дина Саева стала похожа на Сальму Хаек из фильма «От заката до рассвета», скопировав её образ. К слову, она и внешне очень похожа на голливудскую актрису.

Напомним, что совсем недавно Саева переживала стойкую депрессию, ложилась в рехаб из-за зависимости от телефона, а так же демонстрировала побои на ногах. Что в этот раз задумала Королева ТикТока пока не ясно, но фолловеры уже предвкушают новый контент с тиктокерами.


Оксана Рубанская

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