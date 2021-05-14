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Настя Ивлеева проигнорировала новую песню мужа Элджея

Пт 14 мая 2021, 16:15:28

Анастасия подливает масло в огонь для слухов о разводе с рэпером.

Настя Ивлеева не поддержала Элджея. Коллаж: vladtime.ru
Настя Ивлеева не поддержала Элджея. Коллаж: vladtime.ru

 

15 мая рэпер Элджей презентовал новую песню Bart Simpson. Трек стал первым синглом для нового альбома Алексея. Телеведущая и актриса Настя Ивлеева, которая всегда поддерживала мужа, проигнорировала выход его музыки. 

Игнорирование Анастасии можно увидеть в её Instagram-аккаунте @_agentgirl_. Коллаж: vladtime.ru
Игнорирование Анастасии можно увидеть в её Instagram-аккаунте @_agentgirl_. Коллаж: vladtime.ru

 

Многие молодые звёзды опубликовали в Stories новость о выходе сингла Элджея. Репостнули песню даже тиктокеры, которые отправились вместе с Ивлеевой в тур по провинциальным городам. Среди них оказались Эльдар Джарахов, Виталя Пара патронов и диджей Элджея Сергей Чертков. Ивлеева продолжает публиковать посты и видео с тиктокерами, но на песню мужа не обращает внимания. Анастасия не только не добавила в Stories публикацию Узенюка, но даже не поставила ему лайк. Раньше Настя была главной поддержкой избранника.

Совместный снимок Ивлеевой и Элджея на ее Дне рождения. Фото: Instagram @_agentgirl_
Совместный снимок Ивлеевой и Элджея на ее Дне рождения. Фото: Instagram @_agentgirl_

 

СМИ уже достаточно долгое время твердят — пара рассталась. Последняя совместная публикация Элджея и Ивлеевой была выпущена в марте. Влюбленные перестали писать друг другу комментарии и выходить в свет вместе, сняли обручальные кольца. Больше всего фолловеров удивило, что Настя уехала в путешествие по России с юными тиктокерами, такими как Даня Милохин и его девушка Юля Гаврилина.

Телеведущая давно добилась славы и ездить по провинции ей незачем. Развлекаясь с тиктокерами Анастасия может пытаться пережить тяжелый период. Пока официальной информации о разводе Ивлеевой и Элджея не было ни с одной, ни с другой стороны.


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