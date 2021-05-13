Известный блогер Ксения Хоффман объяснила почему ненавидит Инстасамку и восхваляет Андрея Петрова

Ведущая канала «Пушка» сравнила двух блогеров в своём интервью.

Фото: Ксения Хоффман в интервью «ДаДа-НетНет», YouTube.ru

Хоффман в интервью шоу «ДаДа — НетНет» объяснила, почему ненавидит Инстасамку и восхваляет Андрея Петрова. Девушка не стеснялась в выражениях, а фолловеры поддержали Ксению.

Ксения Хоффман — блогер из Москвы. Известна, как экс-ведущая YouTube-канала «Пушка». Большую известность блогерше принесли интервью о ТикТок-хаусе «Лимонад», где молодые тиктокеры признались в домогательствах со стороны продюсера.

В интервью, про Инстасамку Ксения высказалась категорично: «Она животное для меня». Объяснив это тем, что она не имеет ничего человеческого по отношению к обычным людям: без статуса, денег и имени.

Ранее, известная блогерша Инстасамка оскорбила за опоздание своих визажистов, и выкинула их вещи. Затем она сожгла их гонорар (десять тысяч рублей). Позже, кто-то облил девушку зелёнкой в отместку. Впрочем, многие уверены, что это постановочное видео и всё инсценировано.

На вопрос об скандальном блогере Андрее Петрове, Ксения ответила, что он по сравнению с Дарьей Зотеевой «душка». По словам Хоффман, он не лицемерен и говорит только правду.

Андрей Петров рассказывал в своём видео о том, как подрался с женщиной в клубе.

«Петров скажет, не поймешь — получишь», — говорит Хоффман.

С детства у блогера были напряженные отношения с родителями, и тогда он решил найти близких людей в своем блоге, в котором он учит молодых людей краситься и поднимает важные темы, например борьбу с ВИЧ. В 2019 году блогер совершил каминг-аут.

Фото: Инстасамка (Дарья Зотеева) против Андрея Петрова

Петров часто попадает в странные ситуации и в скандалы, но скорее всего он попадал бы в них и не будь у него аккаунта в инстаграмме. «Петров какой в сторис, такой и в жизни», — рассказала Ксения Хоффман в интервью.

Инстасамка не так давно раскритиковала своих коллег блогеров, за то что они рекламируют «лохотроны». Попали в этот список Андрей Петров, Игорь Синяк, Ксения Хоффман, Карина Аракелян, Саша Кэт, Верона и многие другие. А позже, Дарья продолжила после этого рекламировать гивы.

Каждый раз популярность Инстасамки возрастала после каких-то скандалов и сплетен. С 2019 года блогер так же читает рэп. В том же году она выложила сюжет об ограблении своей квартиры, который оказался фейком.

Оксана Рубанская