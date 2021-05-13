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Алексей Смирнов из Comedy Club рассказал о причинах конфликта с Соболевым

Чт 13 мая 2021, 10:35:02

«Были крики, оры и посылали друг друга», — заявил комик.

Алексей Смирнов, Илья Соболев и Антон Иванов Фотоколлаж: Владтайм
Алексей Смирнов, Илья Соболев и Антон Иванов Фотоколлаж: Владтайм

 

«Трио из Питера» распалось 4 года назад. Илья Соболев стал инициатором. Юморист создал Youtube канал и начал сольную карьеру. Алексей Смирнов Антон Иванов раскрыли подноготную отношений за кулисами в интервью «Макарене».

Смирняга признался, что конфликты начались, когда у Ильи «попёр» Youtube-канал. Соболев стал пренебрежительно относиться к работе в Comedy club. Ему не нравились миниатюры, которые придумывали ребята. Комик был уверен, что будущее за Youtube и был прав. Цензура давила на раскрепощённого Илью.

«Начал тупить в миниатюрах, не нравились номера, приоритеты сменились, не могли полноценно работать», — высказался Алексей.
Смирнов и Иванов в интервью «Макарене» Фото: Youtube
Смирнов и Иванов в интервью «Макарене» Фото: Youtube

 

Оры и крики были нормальным приветствием для ребят. Коллеги задавались вопросом: «Они ругаются или репетируют?». Антон Иванов отметил, что на три буквы друг друга посылали каждую встречу. Профессиональные конфликты перешли на личности. С Соболевым ругался Смирняга, а Антон Иванов сохранял нейтральную позицию. Не хотел вступать в перепалки и пустил все на самотёк.

Сейчас Антом Иванов и Алексей Смирнов продолжают работать в Comedy Club. Соболев полностью сменил вектор творчества — снимает миниатюры в интернете. Юморист радуется, что в сети не такая жёсткая цензура. Илья делает пародии о наболевшем для россиян и пользуется популярностью.


Ольга Добротворская

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