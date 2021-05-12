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Джиган с семьёй попали в шторм в открытом океане на Мальдивах

Ср 12 мая 2021, 15:06:41

Оксана Самойлова опубликовала кадры происшествия в Instagram.

Оксана Самойлова и Джиган летят отдыхать Фото: @samoylovaoxana
Оксана Самойлова и Джиган летят отдыхать Фото: @samoylovaoxana

 

«6 часов нас швыряло об стены. Всё разбилось, перевернулось, разлетелось», — написала жена Джигана.

На отдыхе семья тяготеет к приключениям. Вчера Джиган и Оксана поплавали с китовой акулой, на которую «охотились» несколько лет. Сегодня выдалось приключение опаснее — попали в шторм в открытом океане. Самойлова записала 5 stories на этот счёт. На кадрах видно, как посуда летает, судно раскачивается, а дети не могут поесть.

Оксана подает ситуацию с юмором. Рассказывает, как было весело детям. От внезапного шторма пришлось спасаться в бухте. Девушка поделилась видео, где Ариэла и Майя танцуют и практикуются в «магии», пытаясь удержать кружки в момент жёсткой качки.

Жена Джигана не показывала сына Давида и не находилась с ним в момент шторма. Скорее всего, он был с бабушкой или няней. Родители решили, что брать малыша на палубу — плохая затея.

Рэп-исполнитель в своем блоге прокомментировал ситуацию кратко: «Лютый замес». Самойлова призналась, что попасть в шторм в открытом океане для нее было страшно — происшествие оказалось настоящей фобией девушки.

Для семьи Джигана всё закончилось хорошо. Никто не пострадал, дети повеселились, а родители получили новый опыт и заряд адреналина.


Ольга Добротворская

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