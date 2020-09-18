«Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками

От редактора

«Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками

 До последнего Сергей Глушко отрицал то, что имел с мошенницами какие-либо отношения.

Авербух зарождает в Бузовой новый комплекс на «Ледниковом периоде»

Мнение

Авербух зарождает в Бузовой новый комплекс на «Ледниковом периоде»

Оля слишком «большая» для выполнения сложных элементов, по мнению тренера.

В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai

Мнение

В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai

 Проект Нурлана Сабурова всё больше превращается в место, где над знаменитостями издеваются без…

Сюжеты:

В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai «Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками Галкин променял Дроботенко на Лазарева Филипп Киркоров и Давид Манукян презентовали новый клип «Ролекс» Какие серьги под разные формы лица выбрать осенью-2020 Заворотнюк потеряла красоту из-за химиотерапии, но остается в сознании «Сильных женщин» в Думе не будет, «хайпожор» Пригожин не убедил Валерию создать партию Как худели к лету Ивлеева, Фадеев, Лазарев, Крылов и Попов Айза «в шутку» унизила создателей программы «Что было дальше», но нарвалась на жену Сабурова Шепелев вынужден работать на ТНТ для выплаты долга семье Фриске Клиенты Natura Siberica возмущены возможным закрытием бренда Патчи того не стоят: 3 бюджетные маски снимут отёк с лица
Главная страница | Шоу-Бизнес | В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai

В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai

Пт 18 сентября 2020, 09:00:03

Проект Нурлана Сабурова всё больше превращается в место, где над знаменитостями издеваются без всякой причины.

Успешный и популярный дуэт HammAli & Navai в шоу «Что было дальше?» поставили в неловкое положение

Успешный и популярный дуэт HammAli & Navai в шоу «Что было дальше?» поставили в неловкое положение

 Недавно было опубликован новый выпуск популярного шоу «Что было дальше?» В этом проекте приглашенные знаменитости рассказывают истории, а постоянные участники шоу, четыре комика, придумывают веселое продолжение их рассказов. «ЧБД» известно своим жестким юмором, но все чаще юмористы попросту издеваются над гостями. Вот и в последнем выпуске не было ни одного веского повода, чтобы гостей шоу «Что было дальше?» рэперов HammAli & Navai грубо унизили. Метод унижения был избран достаточно изощренный – двум музыкантам дали всего один стул, предложили сидеть на нем вдвоем.

Гостями HammAli & Navai шоу «ЧБД» не вынесли стул – заставили сидеть на одном
Гостями HammAli & Navai  шоу «ЧБД» не вынесли стул – заставили сидеть на одном

 Но в который раз шоу «Что было дальше?» везет с гостями, ведь дуэт HammAli & Navai не показали, что недовольны таким обращением с собой – рэперы действительно сели на один стул. До конца выпуска организаторы «ЧБД» так и не потрудились вынести дополнительный стул, и это при том, что один из участников рэперского дуэта даже пожаловался на боль из-за одного кресла на двоих.

К братьям Пономаренко в шоу «Что было дальше?» проявили больше уважения – стула было уже два

К братьям Пономаренко в шоу «Что было дальше?» проявили больше уважения – стула было уже два

 Затею с унижением HammAli & Navai можно считать спланированной жестокой насмешкой, как и то, что на сцену выбежал «фанат» и предложил рэперам расписаться на чужом фото. Фото оказалось альбомного формата, чтобы его уловили камеры шоу «Что было дальше?». Эту издевку рэперы тоже восприняли с улыбкой. Интересно, что поиздеваться таким образом в «ЧБД» решили только над HammAli & Navai, в то время как для братьев Пономаренко выбрали другой стиль. Для них поставили два кресла, но в ходе шоу было зачитано письмо от «фанатки» дуэта пародистов, которое было наполнено пошлостями и скабрезностями. Пономаренко восприняли такой юмор тяжелее, чем HammAli & Navai, но также довольно сдержанно.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Авербух зарождает в Бузовой новый комплекс на «Ледниковом периоде»
Авербух зарождает в Бузовой новый комплекс на «Ледниковом периоде»

Оля слишком «большая» для выполнения сложных элементов, по мнению тренера.

Музыкальная вселенная
Музыкальная вселенная

Начинать правильно день очень важно, так как это залог вашего хорошего настроения и продуктивности. Универсальным способом, который точно подымет вам…

Галкин променял Дроботенко на Лазарева
Галкин променял Дроботенко на Лазарева

 Близкие отношения комика и певца случайно выдала Полина Гагарина.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости