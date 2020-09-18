В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai

Проект Нурлана Сабурова всё больше превращается в место, где над знаменитостями издеваются без всякой причины.

Успешный и популярный дуэт HammAli & Navai в шоу «Что было дальше?» поставили в неловкое положение

Недавно было опубликован новый выпуск популярного шоу «Что было дальше?» В этом проекте приглашенные знаменитости рассказывают истории, а постоянные участники шоу, четыре комика, придумывают веселое продолжение их рассказов. «ЧБД» известно своим жестким юмором, но все чаще юмористы попросту издеваются над гостями. Вот и в последнем выпуске не было ни одного веского повода, чтобы гостей шоу «Что было дальше?» рэперов HammAli & Navai грубо унизили. Метод унижения был избран достаточно изощренный – двум музыкантам дали всего один стул, предложили сидеть на нем вдвоем.

Гостями HammAli & Navai шоу «ЧБД» не вынесли стул – заставили сидеть на одном

Но в который раз шоу «Что было дальше?» везет с гостями, ведь дуэт HammAli & Navai не показали, что недовольны таким обращением с собой – рэперы действительно сели на один стул. До конца выпуска организаторы «ЧБД» так и не потрудились вынести дополнительный стул, и это при том, что один из участников рэперского дуэта даже пожаловался на боль из-за одного кресла на двоих.

К братьям Пономаренко в шоу «Что было дальше?» проявили больше уважения – стула было уже два

Затею с унижением HammAli & Navai можно считать спланированной жестокой насмешкой, как и то, что на сцену выбежал «фанат» и предложил рэперам расписаться на чужом фото. Фото оказалось альбомного формата, чтобы его уловили камеры шоу «Что было дальше?». Эту издевку рэперы тоже восприняли с улыбкой. Интересно, что поиздеваться таким образом в «ЧБД» решили только над HammAli & Navai, в то время как для братьев Пономаренко выбрали другой стиль. Для них поставили два кресла, но в ходе шоу было зачитано письмо от «фанатки» дуэта пародистов, которое было наполнено пошлостями и скабрезностями. Пономаренко восприняли такой юмор тяжелее, чем HammAli & Navai, но также довольно сдержанно.

Карташов Тимур