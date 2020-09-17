Авербух зарождает в Бузовой новый комплекс на «Ледниковом периоде»

Оля слишком «большая» для выполнения сложных элементов, по мнению тренера.

Ольга Бузова с Ильёй Авербухом и Дмитрием Соловьёвым на тренировках

Фото: Instagram

Съёмки «Ледникового периода» в полном разгаре и недавно Ольга Бузова рассказала о «весёлом» случае с Ильёй Авербухом. Ещё в первый день тренировок он назвал её «большой» и запретил выполнять сложную поддержку с партнёром Дмитрием Соловьёвым. Зная, какая Оля обидчивая, новый комплекс у Бузовой — не за горами.

«Когда мы ставили первый номер и обсуждали возможность каких-то поддержек, сразу произошла смена одной поддержки со словами: не, она большая! Это сказал Илья. Мы вместе посмеялись, это ни в коем случае не было сказано с желанием уколоть. Я всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется — большая», — сказала Бузова после тренировки.

Ольга Бузова — уверенная в себе и успешная женщина, и хоть она и говорит, что не обиделась и посмеялась над собой, это не совсем так. Она привыкла быть во всём «первой», и такие комментарии в свой адрес обижают её.

К слову, новый комплекс Ольги о «собственной некрасивости» не единственная проблема, связанная с «Ледниковым периодом». Её жених Давид Манукян оставлял едкие комментарии в соцсетях под фото с тренировок. Он ревнует Бузову к Соловьёву. Это видно невооружённым глазом. А вчера он вообще впал в депрессию, что также случилось с Олей. Она просила своих преданных подписчиков поддержать её.

Олег Луганский