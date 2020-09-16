«Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками

До последнего Сергей Глушко отрицал то, что имел с мошенницами какие-либо отношения.

Сергей Глушко считает, что измена Наташе Королёвой демонстрирует тот факт, что он «мужик на 200%»; фото с аккаунта @tarzan___official — Instagram

Стриптизер Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, публично признался, что изменил своей жене Наташе Королёвой. До последнего артист отрицал, что имел какие-либо личные отношения с воровками, похитившими 5 млн рублей, но теперь Тарзан обнародовал правду. По словам Сергея Глушко, девушки умышленно его чем-то опоили его некими веществами, для него измена происходила в неадекватном состоянии. «Мужик на 200%» - именно так самого себя назвал Тарзан из-за измены жене.

«Я изменил свой жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым!» - сообщает муж Наташи Королёвой в видео, опубликованном на его странице в соцсети.

Сергей Глушко признался также , что был неверен жене из-за «сексизма», ведь привел посторонних женщин в их с Королёвой дом не из-за большой любви к ним. Тарзан подчеркнул, что «любовь у него одна». Сергей Глушко считает, что те женщины, с которыми он изменил Наташе, специально сняли их развлечения на видео, чтобы потом использовать в качестве шантажа против Тарзана.

Муж Наташи Королёвой уверен, что ни одна из девушек не беременна от него, но также стриптизер считает, что им не нужны и деньги. В эмоциональном обращении на видео Сергей Глушко говорил о том, что девушку, объявшую себя беременной, «бог покарает».

«Я обращаюсь сейчас к этим дамам: я себя не обеляю, но за то, что вы сделали, не обладая ни мозгом, не обладая ни талантом, чтобы как-то свою жизнь… свое имя в этой жизни получить – в танцах ли, в песнях ли, не знаю еще какой области. Вы ногтя моей супруги не стоите! Ногтя!» - сообщил Тарзан.

Сергей Глушко, что на воровок уже заведено уголовное дело за кражу вещей из его дома, и теперь девушки «будут отвечать по-полной». Тарзан также предупредил мужчин, чтобы те были осторожны, чтобы не столкнуться с такими же мошенницами.

Карташов Тимур