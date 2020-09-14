Близкие отношения комика и певца случайно выдала Полина Гагарина.

Галкин и Дроботенко давно расстались, а Максим увлекся Лазаревым; изображение vladtime.ru

Сейчас у пародиста и юмориста Максима Галкина есть крепкая семья с Аллой Пугачевой, вместе с которой они воспитывают двоих детей. Однако даже сейчас фанаты артиста сомневаются в том, что Максим женился на Алле Борисовне по большой любви, а не для того, чтобы отвести от себя обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации. В недалеком прошлом Галкина и Дроботенко называли любовниками после разоблачения их пары Михаилом Задорновым. Но, видимо, сейчас Дроботенко и Галкин не общаются публично, но зато Максим сблизился с певцом Сергеем Лазаревым.

Интересно, что и Лазарева неоднократно подозревали в любовных отношениях с мужчинами, особенно после того, как его увидели на прогулке в Майами с певцом Алексом Малиновским. Судьба отношений Лазарева с Малиновским напоминает итог близкой дружбы Галкина и Дроботенко – мужчины оборвали свои отношения. Сейчас Галкин променял Дроботенко на Лазарева, а разоблачила их отношения Полина Гагарина.

Полина Гагарина разоблачила близкие отношения Галкина и Лазарева

Певица, случайно или нет, но сняла то, как Галкин и Лазарев сидят за одним столиком тесно прижившись друг к другу. Как только Полина навела на них объектив селфи-камеры, муж Пугачевой тут отпрянул в сторону и неловко улыбнулся, пока Лазарев в целом сохранял самообладание. Первым делом Сергей узнал у Гагариной, снимает ли она фото ли видео, а после чего скорчил веселую гримасу. Лазареву не привыкать к тому, чтобы в Сети публиковали компрометирующие его фото, а вот Алла Пугачева, должно быть очень удивится, когда поймет, как именно ее муж проводит время без нее.

Карташов Тимур