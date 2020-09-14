Галкин променял Дроботенко на Лазарева

От редактора

Галкин променял Дроботенко на Лазарева

 Близкие отношения комика и певца случайно выдала Полина Гагарина.

«Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками

Мнение

«Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками

 До последнего Сергей Глушко отрицал то, что имел с мошенницами какие-либо отношения.

Авербух зарождает в Бузовой новый комплекс на «Ледниковом периоде»

Мнение

Авербух зарождает в Бузовой новый комплекс на «Ледниковом периоде»

Оля слишком «большая» для выполнения сложных элементов, по мнению тренера.

Сюжеты:

«Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками Галкин променял Дроботенко на Лазарева Филипп Киркоров и Давид Манукян презентовали новый клип «Ролекс» Какие серьги под разные формы лица выбрать осенью-2020 Заворотнюк потеряла красоту из-за химиотерапии, но остается в сознании «Сильных женщин» в Думе не будет, «хайпожор» Пригожин не убедил Валерию создать партию Как худели к лету Ивлеева, Фадеев, Лазарев, Крылов и Попов Айза «в шутку» унизила создателей программы «Что было дальше», но нарвалась на жену Сабурова Шепелев вынужден работать на ТНТ для выплаты долга семье Фриске Клиенты Natura Siberica возмущены возможным закрытием бренда Патчи того не стоят: 3 бюджетные маски снимут отёк с лица Муцениеце заставляет Прилучного ревновать ее к женатому Пореченкову
Главная страница | Шоу-Бизнес | Галкин променял Дроботенко на Лазарева

Галкин променял Дроботенко на Лазарева

Пн 14 сентября 2020, 13:12:35

Близкие отношения комика и певца случайно выдала Полина Гагарина.

Галкин и Дроботенко давно расстались, а Максим увлекся Лазаревым; изображение vladtime.ru

Галкин и Дроботенко давно расстались, а Максим увлекся Лазаревым; изображение vladtime.ru

 Сейчас у пародиста и юмориста Максима Галкина есть крепкая семья с Аллой Пугачевой, вместе с которой они воспитывают двоих детей. Однако даже сейчас фанаты артиста сомневаются в том, что Максим женился на Алле Борисовне по большой любви, а не для того, чтобы отвести от себя обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации. В недалеком прошлом Галкина и Дроботенко называли любовниками после разоблачения их пары Михаилом Задорновым. Но, видимо, сейчас Дроботенко и Галкин не общаются публично, но зато Максим сблизился с певцом Сергеем Лазаревым.

Интересно, что и Лазарева неоднократно подозревали в любовных отношениях с мужчинами, особенно после того, как его увидели на прогулке в Майами с певцом Алексом Малиновским. Судьба отношений Лазарева с Малиновским напоминает итог близкой дружбы Галкина и Дроботенко – мужчины оборвали свои отношения. Сейчас Галкин променял Дроботенко на Лазарева, а разоблачила их отношения Полина Гагарина.

Полина Гагарина разоблачила близкие отношения Галкина и Лазарева

Полина Гагарина разоблачила близкие отношения Галкина и Лазарева

 Певица, случайно или нет, но сняла то, как Галкин и Лазарев сидят за одним столиком тесно прижившись друг к другу. Как только Полина навела на них объектив селфи-камеры, муж Пугачевой тут отпрянул в сторону и неловко улыбнулся, пока Лазарев в целом сохранял самообладание. Первым делом Сергей узнал у Гагариной, снимает ли она фото ли видео, а после чего скорчил веселую гримасу. Лазареву не привыкать к тому, чтобы в Сети публиковали компрометирующие его фото, а вот Алла Пугачева, должно быть очень удивится, когда поймет, как именно ее муж проводит время без нее.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Паулина Андреева исчезла из светской жизни и отказалась от спектаклей
Паулина Андреева исчезла из светской жизни и отказалась от спектаклей

 Фанаты подозревают беременность 31-летней супруги Фёдора Бондарчука.

Оксана Самойлова не простила измену Джигану
Оксана Самойлова не простила измену Джигану

 Хотя модель и рэпер не развелись, в их отношениях нет прежнего доверия.

Алёна Краснова скрывала сильный вокал в тени мужа Никиты Преснякова
Алёна Краснова скрывала сильный вокал в тени мужа Никиты Преснякова

 Модель вживую спела дуэтом с внуком Пугачёвой и доказала, что у нее есть незаурядный голос.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости