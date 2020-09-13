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Оксана Самойлова не простила измену Джигану

Вчера, 15:58

Хотя модель и рэпер не развелись, в их отношениях нет прежнего доверия.

Оксана Самойлова и Джиган не спешат разводиться, но модель не может простить мужу предательство; фото с аккаунта @samoylovaoxana в Instagram

Оксана Самойлова и Джиган не спешат разводиться, но модель не может простить мужу предательство; фото с аккаунта @samoylovaoxana в Instagram

 Модель и мать троих детей Оксана Самойлова разрешила поклонниками задавать ей личные вопросы, и один из них касался отношения к измене. Ранее супруга звезды рэпера Джигана обвиняли в изменах жене, а после рождения сына в Майами музыкант и вовсе ушел в наркотический запой, в котором признавался сам неоднократно. Тогда для Джигана всё закончилось печально: арестом, нервным срывом и испорченным отношениями с женой. Но Оксана Самойлова и Джиган так и не расстались, чем удивили многих поклонников.

Самойлова озвучила отношение к измене

Самойлова озвучила отношение к измене

 В последнее время Самойловой постоянно поступают претензии относительно того, что она простила мужа и отца своих детей после всего того, что он натворил. Сегодня стало ясно, что Оксана всё же не простила измену Джигану - еще пару лет ей требуется для того, чтобы залечить душевные травмы из-за предательства близкого человека. Учитывая то, что все эти годы Оксана Самойлова и Джиган будут вместе, воспитывая общих детей, у рэпера есть все шансы исправить свою вину перед женой.

Оксана не хочет раскрывать подробности событий в Майами, после которых чуть не развелась с Джиганом

Оксана не хочет раскрывать подробности событий в Майами, после которых чуть не развелась с Джиганом

 Оксана Самойлова предпочитает скрывать подробности того, что произошло тогда в Майами. По ее словам, тогда случилось главное: у них с Джиганом родился сын Давид. Всё остальное модель пообещала рассказать не ранее, чем через 10 лет. Скорее всего, Оксана Самойлова и Джиган скрывают правду не столько из-за страха осуждения общественностью, сколько из-за маленьких дочерей, которые могут нанести травму неокрепшей детской психике.


Карташов Тимур

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