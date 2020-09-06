Алёна Краснова скрывала сильный вокал в тени мужа Никиты Преснякова

Модель вживую спела дуэтом с внуком Пугачёвой и доказала, что у нее есть незаурядный голос.

Алёна Краснова оказалась неплохой певицей, что продемонстрировала на свадьбе друзей; фото с аккаунта @alenaakrasnova в Instagram

Неожиданный талант продемонстрировала модель Алёна Краснова – жена Никиты Преснякова спела с ним вживую на свадьбе друзей. Причем выступление семейной пары не было похоже на случайный экспромт – внук Пугачёвой вместе с супругой показали хорошо отрепетированный номер. Удивительнее всего то, что голос у Красновой оказался сильный и красивый, нехарактерный для человека, который является дилетантом в пении.

Судя по всему, все время брака Алёна Краснова скрывала свой сильный вокал в тени собственного мужа Никиты Преснякова. Внук Пугачёвой занимается музыкой уже достаточно давно, а именно еще в 2014 году создал группу Multiverse. Жену-модель Никита не приглашал петь даже на бэк-вокале, потому особенно странно, что ее сильный голос «прорезался» буквально на пустом месте.

Краснова вместе с Пресняковым исполнила песню Zombie - The Cranberries





Однако возможно и такое развитие событий: именно Пресняков-младший сам же и научил Алёну Краснову петь, а их совместное выступление на свадьбе эдакий вокальный экзамен от мужа модели. Не исключено, что внук Пугачёвой пробует себя в качестве продюсера и его первой подопечной станет супруга. Учитывая влиятельность семьи Преснякова-младшего в шоу-бизнесе, раскрутить Краснову Никите не составит большого труда, и она стане сильной конкурентной Ольге Бузовой и Светлане Лободе.

Карташов Тимур