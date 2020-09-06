Паулина Андреева исчезла из светской жизни и отказалась от спектаклей

Фанаты подозревают беременность 31-летней супруги Фёдора Бондарчука.

Паулина Андреева могла отказаться от работы в театре как из-за беременности, так из-за активных съемках в фильмах; фото с аккаунта @_paulina_andreeva_ в Instagram

Недавно стало известно, что жена режиссера Фёдора Бондарчука не только исчезла из светской жизни, но и отказалась от спектаклей в МХТ им. Чехова. Представители театра сообщили, что Паулина Андреева не будет участвовать в «Чайке», «№13D» и «Дом», где исполняет главные роли. Однако жена Бондарчука продолжит играть в более мелких ролях в МХТ им. Чехова. Представители театра не стали объяснять, почему Паулина Андреева решила отказаться от спектаклей, однако уточнили, что актриса не будет участвовать в них временно, а позже, вероятно, продолжит работу в прежнем режиме.

31-летняя супруга режиссера никогда не отличалась открытостью в общении с поклонниками, даже про ее свадьбу с Фёдором Бондарчуком Паулина Андреева сообщила уже постфактум. Но и после свадьбы актриса настолько редко выкладывала фото, что фанаты предполагали: Паулина не хочет раскрывать тайну беременности. Если предположения поклонников верны, то сейчас Андреева уже должна была родить, но ни она сама, ни Бондарчук официальных заявлений по этому поводу не делали.

С другой стороны, актриса могла временно отказаться от работы в театре из-за того, что сейчас активно снимается в фильме «Цой». Несколько последних публикаций в собственном аккаунте в соцсети Паулина Андреева посвятила тизерам новых картин, показывала кадры со съемочных площадок.

Карташов Тимур