Юлия Волкова сделала аборт, чтобы не быть матерью-одиночкой для третьего ребенка

Экс-участница группы «Тату» дважды расставалась с отцами своих детей, а потому знает, что такое растить детей вне полноценной семьи.

Юлия Волкова несчастлива в любви – к 35 годам экс-участница «Тату» не смогла найти надежного партнера; фото с аккаунта @official_juliavolkova — Instagram

Певица Юлия Волкова почти никогда не выносит на обозрение публики свои личные проблемы, но недавно дала откровенное интервью, опубликованное на платформе онлайн-кинотеатра Premier. Экс-участница «Тату» рассказала о том, что из-за ошибки российских врачей лишилась нормального голоса во время операции на щитовидке. Побеседовала Волкова и на тему отношений, а в частности рассказала о том, как ее избил бывший любовник в 2019 году, а следующий после изверга возлюбленный бросил накануне пандемии беременной.

С последним мужчиной у Юлии Волковой, по ее словам, все было серьезно. Избранник очень помог певице в период восстановления после избиения, он старше Юлии, пара уже обсуждала создание семьи и рождение совместных детей. Единственная проблема была в том, что возлюбленный Юлии живет в США, переезжать в Россию не хотел, а Волкова не хотела навсегда уезжать в Америку. Возможно, именно нежелание идти на компромисс, а может и закрытие границ между странами из-за коронавируса, стало причиной расставания пары после восьми месяцев отношений. Однако уже после расставания экс-солистка группы «Тату» поняла, что беременна.

Свой аборт звезда объяснила тем, что не хотела рожать и третьего ребенка «для себя». Юлия Волкова хотела семью, чтобы ее малыш рос и воспитывался не только матерью, но и отцом. Певица уже родила двух детей от мужей, с которыми рассталась, она знает по личному опыту, что такое воспитывать детей самостоятельно. Теперь еще одного своего возлюбленного Юлия Волкова занесла в свой личный «черный список», возможность примирения с ним она отрицает категорически.

Карташов Тимур