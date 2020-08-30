Юлия Волкова сделала аборт, чтобы не быть матерью-одиночкой для третьего ребенка

Экс-участница группы «Тату» дважды расставалась с отцами своих детей, а потому знает, что такое растить детей вне полноценной семьи.
Певица Юлия Волкова почти никогда не выносит на обозрение публики свои личные проблемы, но недавно дала откровенное интервью, опубликованное на платформе онлайн-кинотеатра Premier. Экс-участница «Тату» рассказала о том, что из-за ошибки российских врачей лишилась нормального голоса во время операции на щитовидке. Побеседовала Волкова и на тему отношений, а в частности рассказала о том, как ее избил бывший любовник в 2019 году, а следующий после изверга возлюбленный бросил накануне пандемии беременной.
С последним мужчиной у Юлии Волковой, по ее словам, все было серьезно. Избранник очень помог певице в период восстановления после избиения, он старше Юлии, пара уже обсуждала создание семьи и рождение совместных детей. Единственная проблема была в том, что возлюбленный Юлии живет в США, переезжать в Россию не хотел, а Волкова не хотела навсегда уезжать в Америку. Возможно, именно нежелание идти на компромисс, а может и закрытие границ между странами из-за коронавируса, стало причиной расставания пары после восьми месяцев отношений. Однако уже после расставания экс-солистка группы «Тату» поняла, что беременна.
Свой аборт звезда объяснила тем, что не хотела рожать и третьего ребенка «для себя». Юлия Волкова хотела семью, чтобы ее малыш рос и воспитывался не только матерью, но и отцом. Певица уже родила двух детей от мужей, с которыми рассталась, она знает по личному опыту, что такое воспитывать детей самостоятельно. Теперь еще одного своего возлюбленного Юлия Волкова занесла в свой личный «черный список», возможность примирения с ним она отрицает категорически.