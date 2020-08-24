Вместо Регины Настя захотела поставить свою подругу Юлю Коваль.

Настя Ивлеева не захотела вести шоу с Региной Тодоренко, а позвала свою подругу Коваль, чем возмутила фанатов; изображение vladtime.ru

Скандальная ситуация образовалась на телеканале «Пятница!» из-за возвращения бывших ведущих «Орла и решки» Насти Ивлеевой и Регины Тодоренко. Так, Ивлеева агитировала своих поклонников распространять хэштег #настюшкуврешку, благодаря чему руководство канала опять позвало Ивлееву в трэвел-шоу. Зрители ликовали, ведь ранее в проект вернулась одна из первых ведущих «Орла и Решки» Регина Тодоренко — аудитория шоу ждала, что две легендарные ведущие будут работать в тандеме. Но не знали фанаты, что Ивлеева не захотела вести «Орел и Решка» с Тодоренко.

«Я бы не полетела в сезон, если бы не Юля Коваль. Вот честно. Потому что из нынешних ведущих мне не нравится никто. Если работать, то только с Коваль. […] Никто Юлю Коваль заменять не будет. Я не знаю, где будет участвовать Регина, в какой „Решке“, но явно не со мной. Не в той, в которой участвую я», — сообщила Ивлеева на своем канале в Telegram.

Пост в блоге Регины Тодоренко в Instagram

Но что бы ни говорила Настя, Регина Тодоренко действительно участвует в шоу «Орел и решка», что звезда подтвердила в своем новом посте. Единственное уточнение: путешествовать коллега Ивлеевой будет не вместе с ней по всему миру, а отдельно и только по территории Российской Федерации. Впрочем, грубые высказывания Насти Ивлеевой раскрывают правду о том, что Регина не смогла бы путешествовать по другим странам, даже если бы захотела, ведь главным условием возвращения Ивлеевой в качестве ведущей в «Орел и Решку» была Коваль в качестве соведущей.

Коваль давно сотрудничает с Ивлеевой — работает в авторском проекте блогерши на YouTube AGENTSHOW. Из-за путаницы с «расколом» шоу на две части, фанаты не сразу поняли, что Тодоренко будет путешествовать по России без Ивлеевой, а потому, когда Коваль объявили новой ведущей, приняли новость в штыки. Поклонники опасались, что Регине Тодоренко и вовсе не позволят быть ведущей «Орла и Решки», а потому начали байкотировать шоу и запустили хэштег — #тольконековаль. Коваль и Ивлеевой пришлось перенести поток хейта в свой адрес прежде, чем Тодоренко уточнила ведущей какой именно «Орел и решке» она будет. Впрочем, со стороны все выглядит как успешный пиар-проект от «Пятницы!». Наверняка руководство канала умышленно предложило Регине опубликовать информацию о своем назначении расплывчато и без конкретики, что запутало зрителей и вызывало ажиотаж.

Карташов Тимур