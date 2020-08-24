Вместо Регины Настя захотела поставить свою подругу Юлю Коваль.
Скандальная ситуация образовалась на телеканале «Пятница!» из-за возвращения бывших ведущих «Орла и решки» Насти Ивлеевой и Регины Тодоренко. Так, Ивлеева агитировала своих поклонников распространять хэштег #настюшкуврешку, благодаря чему руководство канала опять позвало Ивлееву в трэвел-шоу. Зрители ликовали, ведь ранее в проект вернулась одна из первых ведущих «Орла и Решки» Регина Тодоренко — аудитория шоу ждала, что две легендарные ведущие будут работать в тандеме. Но не знали фанаты, что Ивлеева не захотела вести «Орел и Решка» с Тодоренко.
Но что бы ни говорила Настя, Регина Тодоренко действительно участвует в шоу «Орел и решка», что звезда подтвердила в своем новом посте. Единственное уточнение: путешествовать коллега Ивлеевой будет не вместе с ней по всему миру, а отдельно и только по территории Российской Федерации. Впрочем, грубые высказывания Насти Ивлеевой раскрывают правду о том, что Регина не смогла бы путешествовать по другим странам, даже если бы захотела, ведь главным условием возвращения Ивлеевой в качестве ведущей в «Орел и Решку» была Коваль в качестве соведущей.
Коваль давно сотрудничает с Ивлеевой — работает в авторском проекте блогерши на YouTube AGENTSHOW. Из-за путаницы с «расколом» шоу на две части, фанаты не сразу поняли, что Тодоренко будет путешествовать по России без Ивлеевой, а потому, когда Коваль объявили новой ведущей, приняли новость в штыки. Поклонники опасались, что Регине Тодоренко и вовсе не позволят быть ведущей «Орла и Решки», а потому начали байкотировать шоу и запустили хэштег — #тольконековаль. Коваль и Ивлеевой пришлось перенести поток хейта в свой адрес прежде, чем Тодоренко уточнила ведущей какой именно «Орел и решке» она будет. Впрочем, со стороны все выглядит как успешный пиар-проект от «Пятницы!». Наверняка руководство канала умышленно предложило Регине опубликовать информацию о своем назначении расплывчато и без конкретики, что запутало зрителей и вызывало ажиотаж.