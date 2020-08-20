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Новый сезон «Адской кухни» вскроет проблемы Константина Ивлева с детьми

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Новый сезон «Адской кухни» вскроет проблемы Константина Ивлева с детьми

Ивлев не исключает, что готов заново жениться и завести детей с новой возлюбленной.

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Новый сезон «Адской кухни» вскроет проблемы Константина Ивлева с детьми

Чт 20 августа 2020, 14:56:32

Ивлев не исключает, что готов заново жениться и завести детей с новой возлюбленной.

Ивлев
Константин Ивлев с новой возлюбленной
Фото: Instagram

20 августа на телеканале «Пятница» стартовал новый сезон шоу «Адская кухня» с Константином Ивлевым. Весной 2020 шеф-повар развёлся с Марией Ивлевой, с которой прожил в браке 23 года. Это сильно сказалось на общих детях, а в это же время начали снимать новый сезон «Адской кухни», который и раскроет проблемы Константина Ивлева.

На протяжении первых трёх сезонов «Адской кухни» Константин Ивлев звал в гости на шоу свою семью на «званые ужины», когда команды-участники соревнуются между собой. Жена, сын и дочь охотно дегустировали блюда и оценивали их со своей стороны. Скорее всего, в новых выпусках гостей в лице бывшей жены и дочери не будет.

Ивлев с бывшей
Шеф Ивлев с бывшей женой и детьми
Фото: Instagram

Сам Константин Ивлев заявляет, что 19-летний сын Матвей легко пережил развод родителей, но парень, вероятно, слегка лукавит и не хочет портить отношения с отцом, потому как он в его бизнесе. У него там своя доля, где он продвигает мерч компании «Ивлев Груп»

После того, как Константин Ивлев развёлся с женой, Мария дала небольшое интервью «СтарХиту» с комментариями по поводу новой молодой возлюбленной шефа.

«Ладно бы выбрал достойную женщину, но он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!», — сетовала тогда Мария Ивлева.

Позже у неё поинтересовались, как дети пережили развод.

«Это переломило их сознание и веру в отца, как в порядочного человека», — рассказала бывшая жена Константина.

Весной Мария Ивлева говорила, что Константин ведёт себя не по-мужски и хочет отобрать у неё их общую дочь, а также подала на алименты.

Сейчас Константин Ивлев со своей новой молодой девушкой отдохнули в Крыму, выкладывая в сеть счастливые фотографии. Он не исключает, что скоро снова женится и заведёт детей с 28-летней Лерой Куденковой.

Учитывая все вышеуказанные факторы, новый сезон «Адской кухни» будет по-настоящему жарким и вскроет проблемы Константина Ивлева с детьми. Вопрос с дочерью остаётся самым острым, ведь старший сын наверняка не хочет рисковать местом в компании отца. И даже такого профессионала как Ивлева, семейные трудности могут подкосить во время съёмок.


Олег Луганский

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