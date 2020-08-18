Навка отказалась от роли тренера в «Ледниковом периоде» после слухов о беременности

От редактора

Навка отказалась от роли тренера в «Ледниковом периоде» после слухов о беременности

 Недавно жена Дмитрия Пескова «засветила» округлившийся живот, но «интересное положение» не…

Сюжеты:

Филипп Киркоров и Давид Манукян презентовали новый клип «Ролекс» Какие серьги под разные формы лица выбрать осенью-2020 Заворотнюк потеряла красоту из-за химиотерапии, но остается в сознании «Сильных женщин» в Думе не будет, «хайпожор» Пригожин не убедил Валерию создать партию Как худели к лету Ивлеева, Фадеев, Лазарев, Крылов и Попов Айза «в шутку» унизила создателей программы «Что было дальше», но нарвалась на жену Сабурова Шепелев вынужден работать на ТНТ для выплаты долга семье Фриске Клиенты Natura Siberica возмущены возможным закрытием бренда Патчи того не стоят: 3 бюджетные маски снимут отёк с лица Муцениеце заставляет Прилучного ревновать ее к женатому Пореченкову 3 способа уложить «непослушные» широкие брови Пока Ивлеева покупает Элджею часы за 7 млн рублей, он развлекается с Моргенштерном
Главная страница | Шоу-Бизнес | Навка отказалась от роли тренера в «Ледниковом периоде» после слухов о беременности

Навка отказалась от роли тренера в «Ледниковом периоде» после слухов о беременности

Вт 18 августа 2020, 10:36:41

Недавно жена Дмитрия Пескова «засветила» округлившийся живот, но «интересное положение» не комментирует до сих пор.

Навка и Песков уже воспитывают общую дочь, и, возможно, ждут пополнения в семье; фото с аккаунта @tatiana_navka в Instagram

Навка и Песков уже воспитывают общую дочь, и, возможно, ждут пополнения в семье; фото с аккаунта @tatiana_navka в Instagram

 Навка и Песков состоят в браке достаточно давно, воспитывая как детей от предыдущих браков, так их общую дочь. Казалось, знаменитая фигуристка слишком увлечена карьерой, но не так давно во время похода на выставку картин Татьяна «засветила» округлившийся живот. Кроме того после слухов о беременности и о том, что Навка и Песков ждут второго общего ребенка, жена пресс-секретаря президента отказалась от роли тренера в «Ледниковом периоде». По словам Татьяны, она не покинет шоу, но выступит в другой роли.

Татьяна с округлившимся животом на выставке картин

Татьяна с округлившимся животом на выставке картин

 Если Навка и Песков действительно ждут ребенка, то решение фигуристки кажется вполне логичным. С таким животом, с каким Татьяна появилась в галерее, ей будет сложно выполнять обязанности тренера физически. Вместе с этим, артистка является лицом «Ледникового периода», а учитывая ее знания и опыт в фигурном катании, она вполне может выполнять роль судью или эксперта проекта.

К слову, совсем недавно Навка и Песков отметили годовщину брака – пара отметила 5 лет совместной жизни, которую в народе называют «деревянной свадьбой».


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Кристина Асмус заигрывает с Алексеем Чадовым после совместной работы
Кристина Асмус заигрывает с Алексеем Чадовым после совместной работы

 Развод с Харламовым прошел мирно, и звезда «Интернов» не хочет долго скучать в одиночестве.

Солистка группы #2Маши не стала отрицать нетрадиционную ориентацию
Солистка группы #2Маши не стала отрицать нетрадиционную ориентацию

 На интервью в «Алёна, блин!» Маша Зайцева также высказалась в поддержку ЛГБТ-движения в России.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости