Навка отказалась от роли тренера в «Ледниковом периоде» после слухов о беременности

Недавно жена Дмитрия Пескова «засветила» округлившийся живот, но «интересное положение» не комментирует до сих пор.

Навка и Песков уже воспитывают общую дочь, и, возможно, ждут пополнения в семье; фото с аккаунта @tatiana_navka в Instagram

Навка и Песков состоят в браке достаточно давно, воспитывая как детей от предыдущих браков, так их общую дочь. Казалось, знаменитая фигуристка слишком увлечена карьерой, но не так давно во время похода на выставку картин Татьяна «засветила» округлившийся живот. Кроме того после слухов о беременности и о том, что Навка и Песков ждут второго общего ребенка, жена пресс-секретаря президента отказалась от роли тренера в «Ледниковом периоде». По словам Татьяны, она не покинет шоу, но выступит в другой роли.

Татьяна с округлившимся животом на выставке картин

Если Навка и Песков действительно ждут ребенка, то решение фигуристки кажется вполне логичным. С таким животом, с каким Татьяна появилась в галерее, ей будет сложно выполнять обязанности тренера физически. Вместе с этим, артистка является лицом «Ледникового периода», а учитывая ее знания и опыт в фигурном катании, она вполне может выполнять роль судью или эксперта проекта.

К слову, совсем недавно Навка и Песков отметили годовщину брака – пара отметила 5 лет совместной жизни, которую в народе называют «деревянной свадьбой».

Карташов Тимур