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Солистка группы #2Маши не стала отрицать нетрадиционную ориентацию

Сегодня, 15:56

На интервью в «Алёна, блин!» Маша Зайцева также высказалась в поддержку ЛГБТ-движения в России.

Маша Зайцева и Маша Шейх выступают вместе с 2016 года; фото с аккаунта @2mashi_official в Instagram

Маша Зайцева и Маша Шейх выступают вместе с 2016 года; фото с аккаунта @2mashi_official в Instagram

 Солистка группы #2Маши дала интервью в шоу «Алёна, блин!». Маша Зайцева рассказала о своем непростом пути к успеху и славе, но также затронула тему феминизма и ЛГБТ-движения в России. Когда ведущая шоу Алена Жигалова спросила артистку не обижается ли она и ее коллега по группе #2Маши Мария Шейх, когда их обзывают феминистками и лесбиянками, Маша Зайцева ответила, что ее это не ранит, ведь и феминизму, и ЛГБТ певица относится хорошо. Однако задевает то, как в России относятся к геям и лесбиянкам, ведь как думает певица, это мешает представителям ЛГБТ быть самими собой, заставляя всю жизнь скрывать свою сущность. Вместе с этим солистка группы #2Маши не стала отрицать собственную нетрадиционную ориентацию.

Маша Зайцева подчеркнула, что они с Марией Шейх принципиально не комментируют личные отношения, а, следовательно, и свою ориентацию. Однако вместе с этим в официальном аккаунте #2Маши есть недвусмысленные намеки на то, что у певицам дуэта не просто нравятся девушки, но и они сами, Маша Зайцева и Шейх, состоят в отношениях друг с другом.

Анонс новой песни группы #2Маши

Анонс новой песни группы #2Маши


 В интервью «Алена, блин!» певица также напомнила, что в России представители ЛГБТ не рассказывают про свою ориентацию только потому, что боятся. У многих геев, лесбиянок и бисексуалов есть семьи, работа, они занимают важное положение в обществе, что и вынуждает их скрывать свои предпочтения. К слову, у самой Маши Зайцевой есть 7-летняя дочка, показывать которую звезда стала только во время самоизоляции в 2020 году.


Карташов Тимур

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