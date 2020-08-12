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«Дорого-богато» — так можно описать детище Киркорова и Давы.

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Филипп Киркоров и Давид Манукян презентовали новый клип «Ролекс»

Вчера, 10:36

«Дорого-богато» — так можно описать детище Киркорова и Давы.

Киркоров
Первые кадры клипа «Ролекс»

Сегодня ночью Филипп Киркоров и Давид Манукян на закрытой частной презентации представили новый клип «Ролекс». Дава в своём Instagram на протяжении месяца рассказывал, насколько он «бомбовый», но не вся публика оказалась в восторге. Киркоров даже подарил жениху Бузовой настоящий Rolex с бриллиантами.

Филипп Киркоров стал главной звездой клипа, судя по восторженным крикам публике, когда он появляется в кадре. В песне он снимает корону с Давида и одевает её на себя, ещё раз напоминая фанатам, что он «Король» российской эстрады.

Киркоров Манукяк
Киркоров и Манукян

Вся композиция выглядит «дорого-богато», но особой смысловой нагрузки в песне Филиппа Киркоров, к сожалению, нет. Весь видеоряд состоит из ярких вспышек с танцами в окружении дорогих часов — они там просто везде.

После предпоказа Киркоров поинтересовался у зрителей, как им новый клип? Несмотря на довольно большое количество людей для закрытого помещения — реакция была «слабенькая». В конце Киркоров дарит Манукяну диадему и говорит, что в их семье есть, кому её носить, прямо намекая на Ольгу Бузову.

Презентация проходила в Soho Event Hall в Москве. Люди, которые были на закрытой вечеринке - «слили» клип в сеть. Официально новая композиция появится сегодня на YouTube. Можно с уверенностью заявить, что Филипп Киркоров сегодня снова вернётся на первую строчку в трендах, а уже совсем скоро песня «Ролекс» будет звучать из «каждого утюга».


Олег Луганский

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