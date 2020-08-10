Кристина Асмус заигрывает с Алексеем Чадовым после совместной работы

Развод с Харламовым прошел мирно, и звезда «Интернов» не хочет долго скучать в одиночестве.

Асмус сильно сблизилась с Чадовым да 17-18 часовой рабочие дни на съемках; изображение vladtime.ru

Звезда юмористического сериала «Интерны» Кристина Асмус вновь вернулась к активной работе, недавно актриса рассказала, что на съемках будет проводить по 17-18 часов. Но, видимо, справляться с такими нечеловеческими нагрузками Асмус помогает приятный партнер по съемочной площадке. Сейчас, после долгих часов совместной работы, Кристина Асмус заигрывает с Алексеем Чадовым, а тот отвечает ей взаимностью.

Бывшая жена комика Гарика Харламова опубликовала в своем блоге фото, сделанное во время рабочего процесса. В подписи к снимку Асмус особенно трогательно отметила именно Чадова: «Бесконечная любовь и благодарность». Тут же в комментариях появился и сам актер, написавший: «Взаимно, Кристи!» И Асмус, и Чадов разбавляли свои сообщения эмодзи в виде сердечек.

Пост Асмус о Чадове и его ответ в комментариях

Кристина рассталась с Харламовым, фактически, полюбовно, ведь именно так описывала свой разрыв пара. По сей день точно не известно, что именно могло привести к разводу Асмус с Гариком, но слухов по этому поводу более чем достаточно. По одной версии, Кристина закрутила роман то ли Янковским, то с Петровым на съемках скандального фильма «Текст». Согласно другим слухам, Асмус была верна мужа, а вот Харламов изменил ей с коллегой Яной Кошкиной.

Карташов Тимур