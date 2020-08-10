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Собчак перекроет себе путь в Белоруссию, ведь обозвала Лукашенко «наглым драконом»

Вчера, 10:19

Такими высказываниями скандальная медиа-персона легко может спровоцировать гнев «батьки».

Собчак оценила шансы Лукашенко на победу в выборах. Фото: Instagram

Накануне президентских выборов в Белоруссии Ксения Собчак вспомнила интервью 2014 года с Александром Лукашенко. Об этом Собчак выложила пост на своей страничке в Instagram. Рассуждая о борьбе за кресло верховного лидера, Ксения назвала Лукашенко достаточно «наглым драконам», чтобы выиграть снова. 

На фоне последних событий, разворачивающихся в Белоруссии, такие слова вполне могут стать причиной запрета на въезд для Ксении Собчак. Особенно после вчерашней истории с депортацией украинских журналистов. Трех сотрудников телеканала «Настоящее время» вчера в Минске задержали. Двоих из них, имеющих украинское гражданство, отправили ближайшим авиарейсом в Одессу и запретили въезд в страну на 10 лет. Третьего, россиянина, тоже депортировали.

Причиной, по словам Ирины Ромалинской, стала работа без аккредитации. Необходимые документы телеканал подавал своевременно, но разрешение от Лукашенко не было предоставлено.

Лукашенко явно не хочет, чтобы выборы освещали неподконтрольные ему журналисты. Аппетит, как говорится, приходит во время еды, а герой, убивший дракона, сам неизбежно превращается в дракона. Как в давнем добром советском мультике, снятом по китайской притче. На что и намекала Ксения Собчак.

Кто самый «наглый дракон» в этот раз, Лукашенко или «бабы, устроившие бунт», скоро увидим. Выборы президента Белоруссии уже стартовали. Собчак считает, что лучше бы выиграли «умные, сильные и красивые женщины».


Каролина Высоцкая

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