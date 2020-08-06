Матерщинница Юлия Барановская утратила женское обаяние после развода с Аршавиным

Юлия не обделена мужским вниманием, но дальше третьего свидания не заходит.

«Сияющая» Барановская в браке с Аршавиным

Фото: Соцсети

Уже 7 лет прошло после расставания Юлии Барановской с Андреем Аршавиным, а слухи вокруг личной жизни телеведущей не утихают. Недавно её приписали четвёртую беременность, однако Барановская сразу опровергла домыслы.

5 августа Юлия Барановская приняла участие в YouTube-шоу «Конечно Вася». В гостях была Полина Гагарина и две ведущие. Сразу стоит отметить, что зрителям выпуск и формат не понравился. Люди откровенно пишут, что смотреть на матерящихся женщин, которые обсуждают скучные темы, противно.

Недовольные фанаты

Скриншоты из Instagram

Среди участников шоу отметилась и Юлия Барановская, она пару раз выругалась, что не прибавило ей очков. Её знают как бывшую Аршавина и ведущую «Мужское/Женское» на Первом, где они с Гордоном обсуждают проблемы обычных российских семей.

Матерщинница Юлия Барановская утратила женское обаяние именно после развода с Аршавиным. Сейчас она рассказывает, что не обделена вниманием сильного пола, но дальше третьего свидания дело обычно не заходит. Неужели в России нет достойного Юлии мужчины? Ответ — нет.

В последнее время в комментариях в Instagram Барановской всё чаще появляются неприятные слова о её внешности. В основном это касается проблем с кожей, но иногда «проходятся» и по её фигуре, ведь девушка она не высокая.

После развода с футболистом Юлия Барановская не была в серьёзных отношениях, хоть ей и приписывали романы с завидными женихами — Максимом Галкиным, Алексеем Чадовым.

Барановская без макияжа

Фото: Соцсети

Блогер Лена Миро частенько пишет о внешности Юлии и её образе «брошенки».

«Юля Барановская — одна из тех редких в России женщин, которая не поддаётся апгрейду. Как бы Юля ни работала над своей внешностью, она не может перейти из категории откровенно некрасивых женщин в категорию хотя бы симпатичных», — пишет Лена.

Несмотря на всю критику, хочется отметить, что Юлия Барановская самостоятельно воспитывает троих детей. Это тоже сказывается на поиске спутника, ведь не каждый мужчина готов принять женщину со взрослыми чадами.

Олег Луганский