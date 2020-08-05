Заворотнюк потеряла красоту из-за химиотерапии, но остается в сознании

Про изменения во внешности звезды «Моей прекрасной няни» сообщила экс-реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Веселова рассказывает, что Заворотнюк начала быстро уставать, борьба за ее жизнь продолжается, и Настя следует всем предписаниям врачей; скриншот из сериала «Моя прекрасная няня»

На днях стало известно то, почему звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк не появляется на публике даже после выписки из лечебного учреждения. Как сообщила экс-реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова в общении со «СтраХит», актриса потеряла красоту из-за химиотерапии, но все еще остается в сознании, хоть и несколько затуманенном лекарствами. Также уточняется, что изменилась речь Заворотнюк – Насте говорит с трудом, речь несвязная.

В то же время родственники и близкие актрисы отказываются комментировать состояние актрисы, хотя время от времени опровергают громкие фейки относительно состояния звезды. Среди них были слухи о том, что Заворотнюк нет и не было в России уже очень давно, она якобы живет в США или Италии. В то же время согласно другим данным, Анастасия проживает в Крекшино, откуда ее отвозят на терапевтические процедуры в медицинский центр.

Научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал прессе о том, что супруг Заворотнюк Петр Чернышев интересовался лечением онкологических заболеваний с помощью вирусов. По словам Чумакова, актрисе сделали необходимые анализы и выяснили, какой вирус действует на нее необходимым образом, но о начале лечения Анастасии не сообщалось.

Карташов Тимур