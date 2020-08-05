Янис Тимма принял троих детей Седоковой из-за головокружительной любви к певице

Вместе с этим баскетболист фактически отказался от другого своего ребенка от предыдущей партнерши.

Более года 28-летний Тимма и 37-летняя Седокова состоят в отношениях; фото с аккаунта @janis.timma в Instagram

Согласно распространенному стереотипу новый мужчина женщины чаще всего не может относиться к детям от предыдущих браков любимой женщины так же хорошо, как к своим собственным. Тем не менее, отношения экс-солистки Анны Седоковой и ее возлюбленного приятное исключение – Янис Тимма принял троих детей артистки из-за головокружительной любви к певице.

О своих отношениях с наследниками Анны Тимма поведал «Sport24». Янис рассказывает, что с Седоковой ему удивительно легко, именно такую женщину он искал всю жизнь. Более того, певица тоже заботится о нем, и хоть Янис и Анна люди разные, это нисколько им не мешает. Именно из-за любви к Седоковой он с самого начала относился к детям искренне, а те, естественно, отвечают у нее взаимностью.

Сейчас Тимма говорит, что дети Седоковой любят его так же, как и он их, и вместе с этим Янис подчеркивает, что нельзя разделять детей на чужих и своих. Однако про ребенка от предыдущего брака баскетболист успел забыть, ведь ранее экс-супруга Тимма устраивала публичные разборки по этому поводу. Впрочем, бывшая Яниса могла просто манипулировать общественным мнением насчет экс-возлюбленного и Седоковой, ведь Тимма начал отношения с певицей еще будучи в официальном браке.

Карташов Тимур