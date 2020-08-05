Любовь Гордона и Нозы не победила разницу в возрасте – Александр снова холостяк

Пара по-тихому развелась 2 недели назад, урегулировав все вопросы в досудебном порядке.

Гордон развелся со своей 4-й женой. Фото vladtime

Что пара готовится к разводу, vladtime предположил еще зимой. Любовь Гордона и Нозы таки не победила разницу в возрасте и Гордон снова, уже в 5-й раз, холостяк.

Подробностей и причин пара не раскрывает, в судьбе детей оба продолжают участвовать поровну, претензии друг с другом урегулировали, не доводя до суда.

О том, что брак 56-летнего Гордона и 26-летней Нозы трещит по швам, говорило многое. Гордон в последнее время вел себя не сдержано, часто срывался. Параллельно ходили упорные слухи о романе Гордона с соведущей Юлией Барановской. Хотя последняя их официально опровергала. А Ноза стала много времени проводить в путешествиях, жаловалась на то, что тяжело дома. В Instagram супругов было две параллельных жизненных вселенных.

Похоже, объединяли пару уже только сыновья, а карантин просто поставил точку. Не последнюю роль в этой истории видимо сыграли сложности со съемом жилья. Арендодатели предпочитают жильцов со славянской внешностью. Ноза жаловалась в своем Instagram, что за те 6 лет, прожитые в браке с Гордоном, пришлось 4 раза сменить квартиру. Об этом писали ряд СМИ. Возможно, девушка хочет сменить не только семейный статус, но и место жительства.

Каролина Высоцкая