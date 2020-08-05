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Волочкова не хочет платить штраф «в никуда, в государство»

Сегодня, 11:15

«Балерина всея Руси» считает, что подчиняться закону для нее унизительно.

Волочкова отказывается платить штраф. Фото из

Instagram volochkova_art и YouTube

Вчера Тверской народный суд Москвы во второй раз оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушения карантинного режима в Серафимо-Дивеевском монастыре. Теперь уже на 40 000. Комментируя приговор, «прима всея Руси» заявила, что не хочет «чтобы эти деньги, вот принципиально, ушли в никуда, в государство». Волочкова намерена до конца «бороться за правду» и будет подавать новую апелляцию. Деньги предпочла бы отдать дочери вместо того, чтобы платить штраф.

При этом в суде Волочкова устроила очередное шоу. Она с удовольствием позировала корреспондентам, называла полицейских «гангстерами, нищими духом», «всадниками без головы и документов». Про себя же «прима всея Руси» говорила в таком ключе: «У меня кроме лебединых крыльев и желания помолиться ничего не было».

А вот про карантин Волочкова де ничего не знала, на пути к Дивеево ее никто не остановил, и никаких блокпостов на дороге не было. Губернатора Глеба Никитина балерина называет коррупционером, обвиняет его в том, что он хочет разорить монастырь.

Волочкова искренне считает, что выписав административный штраф, задели ее честь и объявила Никитину вендетту. Балерина обещает обнародовать некий компромат на мэра в ответ на видео, на котором она очень некрасиво ведет себя с полицейскими.

Карантин в Дивеево был объявлен после того как в монастыре было выявлено 90 инфицированных монахинь. Пятеро пожилых сестер в возрасте от 50 до 95 лет умерло. Плотность заражения на тот момент в Дивеево была в 1,6 раза больше, чем в Москве. А оштрафовали Анастасию Волочкову после того, как мэру на поведение столичной знаменитости стали жаловаться местные жители.


Каролина Высоцкая

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