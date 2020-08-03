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«Сильных женщин» в Думе не будет, «хайпожор» Пригожин не убедил Валерию создать партию

Вчера, 15:23

Певица не собирается идти в политику и отказываться от артистической карьеры.

Валерия в эфире "Алена, блин!". Скрины с видео Youtube

4 дня тому вышел новый выпуск программы «Алена, блин!», в котором Валерия опровергла слухи о создании политической партии «Сильных женщин» и своем участии в осенних выборах в Госдуму. Пригожин не убедил жену создать политическую партию, которую анонсировал еще с февраля. При этом, Валерия и мужа охарактеризовала смачным словом хайпожор. В контексте — человек, питающийся сильными эмоциями. Певица заявила, что предположение о создании партии, одноименной с песней, Пригожин высказал на эмоциях, гипотетически.

«Его спросили про партию Шнурова, и он в шутку ответил, что завтра Валерия тоже партию создаст», — заявила певица.

При этом сотни публикаций на эту тему в прессе и многократные обещания самого Пригожина, Валерия в расчет не берет. Считает, что все это незначительно, как рябь на воде.

Может муж и хотел видеть свою жену заседающей в Думе, но сама Валерия намерена ограничиться общественной деятельностью. И основной ареной на этом поприще видит программу «Почему Я» на своем Youtube-канале. Туда к ней приходят женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Также она не готова закончить и карьеру певицы, о чем говорила в интервью на канале «Дождь».


Каролина Высоцкая

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