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 Гонорары по 29 млн ? вынуждают примадонну снова подогревать интерес к себе у публики.

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Пугачева «запустила» слухи о разводе с Галкиным ради возвращения на сцену

Вчера, 08:30

Гонорары по 29 млн ? вынуждают примадонну снова подогревать интерес к себе у публики.

Слухи о азводе Пугачевой нужны, чтобы вернуться на сцену. Фото для коллажа:

Instagram  alla_orfey, maxgalkinru


В прессе появились слухи о возможном разводе Пугачевой с Галкиным. Это совместно опровергают концертный директор примадонны Елена Чупракова и Максим Галкин. Окружение «звездной» пары молчит, словно воды в рот набрало. Шансонье Евгений Кемеровский даже так и сказал: «Спросите у родственников». Возможно, слухи о разводе запустила сама Пугечева, и нужно это ради возвращения на сцену.

Об этом говорит не один факт. Максим Галкин от комментариев о разводе отказался в очень эмоциональной форме. Видно, что говорить об этом супругу Аллы Пугачевой неприятно. Критик Сергей Соседов уверен, что брак примадонна и юморист заключили на основе предварительного договора. Развод будет не выгоден обоим. Пугачева рядом с молодым мужчиной молодеет, а Галкин рядом с Пугачевой обретает дополнительный вес.

Косвенно это подтверждают и Instagram Галкина и Пугачевой. Совместные фото там встречаются не так часто. Это выглядит как странички двух членов семьи — фото с детьми и семейные праздники. У каждого отдельная жизнь и никакой горячей lovestory.

Ясновидящая и психолог Алена Орлова в интервью для iReactor высказывает похожее мнение — у Пугачевой и Галкина прочный брак скорее по расчету, чем по любви и развода она не предвидит. Зато добавляет, что это может быть пиаром, чтобы оживить угасающий интерес к звездному брачному союзу.

Главное же, что параллельно со слухами о разводе, в прессу просочилась и другая информация. О том, что Пугачева возобновляет концертную деятельность, ранее писала kp.ru. В пользу этого свидетельствует и омоложение Аллы Борисовны. 71-летняя примадонна недавно даже сплясала на вечеринке. При чем, гонорары озвучены не слабые — 29 млн ? за концерт. Чтобы их обосновать в условиях кризиса, и нужно подогреть интерес у публики.


Каролина Высоцкая

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