Айза «в шутку» унизила создателей программы «Что было дальше», но нарвалась на жену Сабурова

От редактора

Айза «в шутку» унизила создателей программы «Что было дальше», но нарвалась на жену Сабурова

Супруга Нурлана первая отреагировала на матерное оскорбление в сторону мужа-комика. 

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Айза «в шутку» унизила создателей программы «Что было дальше», но нарвалась на жену Сабурова

Сегодня, 16:27

Супруга Нурлана первая отреагировала на матерное оскорбление в сторону мужа-комика.

Едва оправившаяся после скандала с интервью Собчак, Айза опять обидела людей и опять извиняется; фото с аккаунта @aizalovesam в Instagram

Едва оправившаяся после скандала с интервью Собчак, Айза опять обидела людей и опять извиняется; фото с аккаунта @aizalovesam в Instagram

 Экс-супруга рэпера Гуфа в последнее время мастерски попадает в скандалы. Сначала после интервью у Собчак Айза извинялась перед чеченцами, потом конфликтовала с Барановской из-за её патриотизма, а теперь «в шутку» унизила создателей программы «Что было дальше», но нарвалась на жену Сабурова. Дело в том, что звезду спросили, не звали ли её на «Дом-2», она ответила отрицательно. Но тут же добавила, что хотела бы пойти на шоу «Что было дальше», однако туда ее создатели шоу не звали. При этом Айза сочла уместным назвать организаторов программы очень грубым словом, которым также называют представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Шутка Айзы не пришлась по вкусу жене комика Нурлана Сабурова

Шутка Айзы не пришлась по вкусу жене комика Нурлана Сабурова

 На высказывание знаменитости быстро отреагировала супруга комика Нурлана Сабурова. Ответ Дианы Сабуровой был не однозначный и жесткий: «Обиженная жизнью Айза, мозг высох уже». А вот Айза быстро пошла на попятную, якобы просто пошутила.

Айза пытается вымолить прощение у Сабурова и супруги

Айза пытается вымолить прощение у Сабурова и супруги

 Прощать её Сабурова не спешила, а звезда всё не унималась. Артистке пришлось даже написать жене юмориста в личные сообщения, она также попросила подписчиков передать Диане и её мужу извинения. При этом Айза сокрушалась, как это удивительно: сами комики шутят похожим образом, обзывают друг друга, а вот шуток других людей не понимают ни они, ни их жены. Знаменитость умолчала о том, что Сабуров с коллегами шутят и оскорбляют друг друга в рамках шоу, а не просто так.

Еще один скандал Айзы: она отказалась от собственных чеченских корней

Еще один скандал Айзы: она отказалась от собственных чеченских корней

 Увы, это далеко не последний скандал с Айзой. Недавно она также отрицала свое чеченское происхождение, а пишет, что выдумала это для шоу «Осторожно, Собчак!». «Я русская и я лгунья», - оправдывается звезда. Сложно сказать, что хуже со стороны Айзы: обижать представителей определенных народов или же отказываться от своих корней, своей национальности, чтобы выйти «сухой из воды» после неосторожно сказанных слов.


Карташов Тимур

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