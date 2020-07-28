Муж Бородиной начал зарабатывать деньги и изменять жене со звездой Playboy

Пока Курбан Омаров был «дрессировщиком кота Шантика» на полном обеспечении Ксении, ведущая «Дома-2» могла хоть как-то контролировать его похождения.
В том, что супруг Ксении Бородиной ей неверен, ведущая реалити-шоу «Дома-2» когда-то призналась лично – написала об этом пост в соцсети, но удалила его через некоторое время. Тогда разлучницей называли Алёну Водонаеву, якобы из-за интрижки Омарова с ней Ксения и вычеркнула некогда лучшую подругу из собственной жизни. Однако, как сообщает канал в Телеграме «НеМалахов», сербские СМИ написали о еще одной любовнице Курбана – модели Playboy Сорайи Вучелич. Интересно, что инсайд об измене мужа Бородиной совпал с тем, что Ксения совсем недавно хвасталась перед подписчиками своего блога насчет того, что Омаров не сидит у нее на шее, а занимается бизнесом.
Но еще интереснее то, что именно про «русского бизнесмена» говорила Вучелич. Рассказывая об отношениях с ним Сорайя признавалась, что совсем скоро у них должна состояться свадьба. Более того, даже кольцо Курбан Омаров ей подарил. Неужели столь явную измену Бородина умудрилась не заметить? Это вполне возможно, ведь все свои поездки к любовнице супруг мог маскировать под командировки, связанные с бизнесом. А Ксения только и рада была занятости Омарова, ведь устала от того, что Курбана ее хейтеры зовут «дрессировщиком кота Шантика» из-за постоянного нахождения дома.
Если Сорайя Вучелич не врет, то уж лучше муж Бородиной сидел бы дома, ведь, судя по всему, когда он начал зарабатывать деньги самостоятельно, то начал изменять Ксении «по-черному». Впрочем, есть шанс, что произошла какая-либо ошибка, а звезда Playboy говорила о другом Курбане Омарова – полном теске мужа ведущей «Дома-2», который чудесным образом тоже оказался бизнесменом.