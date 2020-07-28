Муж Бородиной начал зарабатывать деньги и изменять жене со звездой Playboy

Пока Курбан Омаров был «дрессировщиком кота Шантика» на полном обеспечении Ксении, ведущая «Дома-2» могла хоть как-то контролировать его похождения.

Ксения не комментирует слухи об измене Курбана Омарова, а у себя в Instagram @borodylia демонстрирует семейную идиллию

В том, что супруг Ксении Бородиной ей неверен, ведущая реалити-шоу «Дома-2» когда-то призналась лично – написала об этом пост в соцсети, но удалила его через некоторое время. Тогда разлучницей называли Алёну Водонаеву, якобы из-за интрижки Омарова с ней Ксения и вычеркнула некогда лучшую подругу из собственной жизни. Однако, как сообщает канал в Телеграме «НеМалахов», сербские СМИ написали о еще одной любовнице Курбана – модели Playboy Сорайи Вучелич. Интересно, что инсайд об измене мужа Бородиной совпал с тем, что Ксения совсем недавно хвасталась перед подписчиками своего блога насчет того, что Омаров не сидит у нее на шее, а занимается бизнесом.

Пассия мужа Бородиной утверждает, что Курбан тянет с разводом из-за детей, а Ксения нахваливает Омарова перед фанатами

Но еще интереснее то, что именно про «русского бизнесмена» говорила Вучелич. Рассказывая об отношениях с ним Сорайя признавалась, что совсем скоро у них должна состояться свадьба. Более того, даже кольцо Курбан Омаров ей подарил. Неужели столь явную измену Бородина умудрилась не заметить? Это вполне возможно, ведь все свои поездки к любовнице супруг мог маскировать под командировки, связанные с бизнесом. А Ксения только и рада была занятости Омарова, ведь устала от того, что Курбана ее хейтеры зовут «дрессировщиком кота Шантика» из-за постоянного нахождения дома.

Предполагаемая любовница мужа Бородиной @sorajavucelic в Instagram





Если Сорайя Вучелич не врет, то уж лучше муж Бородиной сидел бы дома, ведь, судя по всему, когда он начал зарабатывать деньги самостоятельно, то начал изменять Ксении «по-черному». Впрочем, есть шанс, что произошла какая-либо ошибка, а звезда Playboy говорила о другом Курбане Омарова – полном теске мужа ведущей «Дома-2», который чудесным образом тоже оказался бизнесменом.

Карташов Тимур