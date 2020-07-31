Как худели к лету Ивлеева, Фадеев, Лазарев, Крылов и Попов

Располневшие во время самоизоляции знаменитости по-разному достигали снижения веса и не все хотят делиться секретами похудения.

Российские знаменитости вплотную занялись улучшением собственной внешности; изображение - Vladtime

Коронавирус наложил отпечаток не только на экономику страны, но и на питание людей. В период вынужденной самоизоляции многие начали стремительно набирать вес, заедая панику и скуку. Звезды тоже забыли о диете. Однако есть герои, которые использовали время с пользой — уже привели себя в порядок и поделились рецептами похудения. Так как же худели к лету 2020 года Ивлеева, Фадеев, Лазарев, Крылов и Попов?

Как похудела Анастасия Ивлеева

Знаменитая блондинка за время карантина набрала 10 лишних килограммов, однако успешно от них избавилась. Рецепт похудения блогера банален — правильное питание. В ее диете преобладали овощи и рыба: салат, помидор, кукуруза, тунец. Эти продукты Ивлеева ела, когда ей хотелось чем-то перекусить.

А еще ради похудения Анастасия отказалась от поздних ужинов. Лишь изредка она позволяет себе нарушить режим питания и полакомиться на ночь. Однако она не советует так делать тем, кто находится на начальном этапе борьбы с полнотой и сидит на диете.

Как похудел Максим Фадеев

Продюсеру удалось добиться впечатляющего результата — постройнеть почти на 100 килограммов. Он уверяет, что ему помогли не диеты, а специальная гимнастика и простой лайфхак для похудения. Утром, днем и вечером перед едой Фадеев выпивал по 600 мл горячей воды. По словам Максима, после этого ему удавалось съесть всего лишь несколько ложек пищи — больше не хотелось.

Известно, что Фадеев неоднократно обращался к специалистам за помощью в выборе диеты. Однако меню для похудения он держит в строгом секрете. Рассказал только, что старается избегать термической обработки продуктов.

Некоторые поклонники уверены, что дело не в питании и диете — просто продюсер хирургическим путем уменьшал желудок. Но информация о столь радикальном способе похудения не подтвердилась.

Как похудел Сергей Крылов

Тучный певец избавился от 20 лишних килограммов с помощью занятий спортом. В целях похудения Сергей ежедневно проходит пешком не менее 10 километров и старается хорошо высыпаться. Про его диету поклонникам ничего не известно. Однако без ограничений в питании явно не обошлось.

Как похудел Сергей Лазарев

Певец признался, что в начале карантина перестал следить за питанием и начал стремительно набирать вес, однако быстро взял себя в руки и похудел на 8 килограммов. Секрет Сергея прост — разумная диета и физическая активность. Лазарев не усердствует с тренировками, предпочитая бег и здоровое питание.

Как похудел Роман Попов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» год назад уже обращался к специалистам за помощью в похудении. Благодаря диете, правильному питанию и физическим упражнениям мужчине удалось избавиться от 40 лишних килограммов.

У Романа травма ноги, поэтому он избегает серьезных физических нагрузок. Наставники подобрали ему комплекс упражнений для похудения, состоящий из растяжки и ходьбы.

Из-за карантина актер остался без съемок, поэтому регулярно демонстрировал семье кулинарные способности. Итог — плюс 10 килограммов. Сейчас Попов снова скорректировал питание, пытаясь сбросить лишнее и удержать результат.

Карташов Тимур