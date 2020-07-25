Шепелев вынужден работать на ТНТ для выплаты долга семье Фриске

Суд обязал уволенного с Первого канала Дмитрия выплатить 7 млн рублей родственникам покойной жены Жанны.

Оставшийся без работы и без денег Шепелев должен будет опять вести шоу, но теперь семейного формата; фото с аккаунта @zhanna_friske.fan в Instagram

Наконец стало понятно, почему знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев исчез из всех соцсетей, так как, по крайней мере, две вероятные причины обнаружились. Во-первых, Шепелев нашел новое место работы – семейное шоу на ТНТ с названием «Ты как я». Из-за занятости и съемок у Дмитрия может просто не быть времени на общение с поклонниками в Instagram. Во-вторых, у Шепелева есть повод для печали, ведь Хамовнический суд обязал его выплатить 7 млн рублей родственникам покойной жены Жанны Фриске. Ранее Владимир Копылов, отец певицы, утверждал, что ее муж украл деньги, собранные на лечение Жанны «Русфондом». Как сообщает «КП», судебный иск Копылова был удовлетворен.

Не так давно Шепелев оказался уволенным с Первого канала, где вел популярное ток-шоу «На самом деле». Ведущий писал на своей странице в соцсети, что собирается начать вести блог и зарабатывать именно на этом, но решение суда внесло свои коррективы. Теперь для выплаты такого огромного долга отцу и другим родственникам Фриске Шепелев буквально вынужден работать на ТНТ. Там ему гарантировано будет поступать заработная плата, в то время как заработок на собственном блоге очень нестабильный. В общении с прессой Дмитрий признается, что раз новой работе на ТНТ.

К слову, дело о деньгах на лечение Жанны Фриске очень запутанное и неоднозначное. Ранее Перовский суд установил, что снимала их со счета «Русфонда» мать певицы по доверенности. Ольга Фриске подтвердила этот факт, но объяснила, что делала это по просьбе Жанны, однако в это же время Фриске находилась в коме. Родственники артистки сообщали, что просто взяли деньги на хранение, но на их счетах они не были обнаружены. В итоге долг перед «Русфондом» погашался за счет продажи недвижимости Жанны. При этом изначально, со счета на лечение певицы пропал 21 млн рублей, Шепелев вернул треть суммы, а остаток предложил выплачивать родственникам Фриске. Тогда Перовский обязал близких певицы выплатить 10,1 млн рублей.

Карташов Тимур