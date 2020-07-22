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Главная страница | Шоу-Бизнес | Решетова все-таки разозлила мать Тимати и «сбежала» к отцу рэпера в Сен-Тропе

Решетова все-таки разозлила мать Тимати и «сбежала» к отцу рэпера в Сен-Тропе

Сегодня, 08:00

Анастасия совершила еще одну ошибку в уходе за 9-месячным сыном Ратмиром – накормила его фастфудом, что не могло понравиться требовательной свекрови.

Решетова только учится быть матерью, иногда совершает ошибки, а лишняя порция критики от свекрови может только помешать; фото со страницы @volkonskaya.reshetova — Instagram

Решетова только учится быть матерью, иногда совершает ошибки, а лишняя порция критики от свекрови может только помешать; фото со страницы @volkonskaya.reshetova — Instagram

 Модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова даже после рождения первенца Ратмира продолжает поддерживать образ легкомысленной и легкодоступной соблазнительницы. Кажется, не особо Насте и нужен ребенок от Тимура Юнусова, ведь хоть Решетова говорит о любви к малышу, демонстрирует ее очень сомнительно. Так, недавно она накормила Ратмира фастфудом, и это при том, что мальчику всего 9 месяцев от роду, а жаренная и пряная пища в таком возрасте нерекомендована – у малыша может нарушиться микрофлора кишечника, начаться проблемы со стулом. Совпадение или нет, но скоро после такого конфуза с уходом за ребенка, Решетова вдруг решила полететь к отцу рэпера Тимати в Сен-Тропе.

Фото и видео, где Ратмир кушает вредную даже для взрослого человека еду, Анастасия опубликовала у себя на странице @volkonskaya.reshetova в Instagram

Фото и видео, где Ратмир кушает вредную даже для взрослого человека еду, Анастасия опубликовала у себя на странице @volkonskaya.reshetova в Instagram


 Складывается впечатление, что Анастасия все-таки разозлила мать Тимати Симону Юнусову и «сбежала» от ее гнева куда подальше. Бабушка Ратмира всегда отличалась щепетильностью в воспитании своих внуков, а потому в семье Тимати мог разгореться новый конфликт. Впрочем, благодаря тому, что сын рэпера наконец-то встретится со своим дедушкой Ильдаром, ссоры удастся избежать. Интересно, что сам Тимати, хоть и поддерживает дружеские отношения с отцом, но Решетову сопровождать в Сен-Тропе не стал. Это еще раз подтверждает догадку о том, что Тимуру было нужно было отослать из дома, даже из России, только мать своего ребенка.


Карташов Тимур

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