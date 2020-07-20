«Натуральный блондин» подарил женщине раковину, чему мама блогерши-милионерши была чрезвычайно рада.

Басков «сжалился» над мамой Ивлеевой и сделал ей щедрый подарок; фото с аккаунтов @_agentgirl и @nikolaibaskov в Instagram

Уже завтра выйдет новый выпуск AGENTSHOW Анастасии Ивлеевой. Гостем в нём, судя по анонсам на странице в соцсети блогерши, станет певец и «натуральный блондин» российской эстрады Николай Басков. Но, что особенно интересно, сегодня в аккаунте ведущей AGENTSHOW появился ролик, где Николай дарит маме Насти раковину, а сама Ивлеева стоит рядом и пускает скупую театральную слезу. Подарок обоснован тем, что родственница блогерши-миллионерши живет в крайней нищете, а своим презентом Басков пристыдил Настю Ивлееву за жадность в отношении бедствующей мамы.

Басков дарит Ивлеевой раковину, чтобы Наталья Анатольева «могла ручки помыть»; со страницы @_agentgirl_ в Instagram





Собственно, подобный подарок в стиле мета- и постиронии можно считать ответом самой Ивлеевой многочисленным хейтерами. Ранее они набросились на Настю с критикой из-за того, что мужу-рэперу Алексею Узенюку, известному как Элджей, она подарила бриллиантовые часы с белым золотом за 7 млн рублей, а маме якобы не дарит ничего. Вместо того, что бы оправдываться перед критиками и перечислять все подарки, которые Ивлеева сделала матери, она решила выставить себя действительно неблагодарной, плохой дочерью, которую Басков пытается наставить на путь истинный.

Ивлеева и Басков на странице @_agentgirl_ в Instagram





К слову, Баскова, как и всех других своих гостей, Анастасия также успела поставить в очень неудобное положение во время съемок своей авторской программы. Об этом можно судить уже по фото с Николаем, которое опубликовала Ивлеева в одном из своих аккаунтов.

Карташов Тимур